Zum Schutz vor einer Corona-Infektion erhält jeder Haushalt in Mecklenburg-Vorpommern sechs FFP-2-Masken kostenlos vom Land. Die Verteilung startet am kommenden Dienstag im Landkreis Vorpommern-Greifswald, weil dort die Infektionszahlen besonders hoch sind, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin ankündigte.

Ausgabe von 5,2 Millionen FFP-2-Masken

Innerhalb von zehn Tagen sollen so 5,2 Millionen Masken an die Bürger verteilt werden – zum Teil zusammen mit den drei großen Tageszeitungen im Land, also auch mit der gedruckten OSTSEE-ZEITUNG. „Wir haben uns für die Verteilung über den Briefkasten entschieden, weil das besonders schnell und unkompliziert geht“, sagte Schwesig. Im Anschluss an Vorpommern-Greifswald werden Masken in der Mecklenburgischen Seenplatte, in Ludwigslust-Parchim und Schwerin sowie den weiteren Kreisen und Rostock verteilt.

Verteilung pro Haushalt ist einfachste Lösung

Das Maskenpaket des Landes ist ein zusätzliches Programm zu den Masken, die seit Dezember an Risikogruppen und über 65-Jährige ausgegeben werden. Zudem habe das Land den Bund aufgefordert, zusätzlich finanziell schwache Familien mit Masken zu unterstützen, sagte Schwesig.

Schwesig warb um Verständnis, dass bei der Verteilung pro Haushalt nicht „personenscharf“ vorgegangen werden könne. „Aber es ist die einfachste und schnellste Lösung.“ Sollte jemand der Meinung sein, er brauche die FFP-2-Masken nicht, könne er diese gern an andere Bedürftige weitergeben. Den Masken ist ein Info-Blatt über richtige Handhabung und Verwendung beigelegt.

