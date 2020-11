Rostock

Können in MV schon im Dezember wieder erste Restaurants, Kinos und Theater öffnen?Ministerpräsidenten Manuela Schwesig ( SPD) drängt vor dem Coronagipfel von Bund und Ländern am Mittwoch auf Ausnahmeregelungen. MV will in der Runde vorschlagen, dass Länder, in denen die Infektionszahlen unter 35 Fälle pro 100 000 Einwohner sinken, früher Lockerungen vornehmen können als andere.

„ Mecklenburg-Vorpommern erfüllt diese Voraussetzungen im Moment noch nicht. Wir liegen immer noch knapp unterhalb der Schwelle zum Risikogebiet. Aber wenn die Zahlen weiter absinken und dann stabil bleiben, könnten wir bei uns erste Lockerungen vornehmen“, sagte Schwesig der OZ.

Anzeige

Strengere Regeln für Hochrisikogebiete

Am Montagabend meldete das Landesamt für Gesundheit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 48,5 für den Nordosten. Bundesweit liegt der Wert bei 141. Darüber wie mögliche Lockerungen konkret aussehen könnten – welche geschlossenen Einrichtungen wieder öffnen dürften – machte die Regierungschefin keine Angaben.

Leser-Umfrage: Werden Sie Weihnachten dieses Jahr anders verbringen als sonst?

Zugleich drängt die Schweriner Landesregierung auf strengere Maßnahmen in Bundesländern mit hohen Ansteckungszahlen. Schwesig: „Wir sind dafür, dass es verschärfte Regeln für Hochrisikogebiete gibt. Wir haben in Deutschland Regionen mit mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohner. Wir müssen verhindern, dass die Welle aus den Hochrisikogebieten in andere Regionen hinein schwappt.“

In MV übersteigen zurzeit die beiden Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Nordwestmecklenburg die Schwelle von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Der Landkreis Rostock und Vorpommern-Rügen liegen unter 35.

Lesen Sie auch: Warum sind die Corona-Zahlen in den Problem-Kreisen von MV so hoch?

Tourismusverband will „Corona-Reise-Ampel“

Die Tourismuswirtschaft in MV fordert unterdessen eine eigene Corona-Ampel für den Urlaub in Deutschland. „Wir brauchen Regeln, um Tourismus wieder möglich zu machen“, sagte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Der Verband schlägt ein zweistufiges System vor. Urlauber aus Landkreisen, die für die vergangenen sieben Tagen zwischen 50 und 100 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner ausweisen („hellrot““), erhalten eine Empfehlung, sich testen zu lassen, bevor sie nach MV kommen. Für Gäste aus Gegenden, in denen der Inzidenzwert höher als 100 liegt („dunkelrot“), könnte es demnach eine Testpflicht geben.

Lesen Sie auch

Stillstand bis Pfingsten droht

Der Tourismusverband MV will vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern Aufmerksamkeit auf die spezielle Situation der Branche lenken. In einem bekannt gewordenen Entwurf, der am Mittwoch als Entscheidungsgrundlage dienen soll, kommt das Thema Urlaub bisher nicht vor. „Wir dürfen nicht vergessen werden“, sagt Woitendorf.

Ohne neue Konzepte drohe der Branche „bis Mai oder bis Pfingsten der Stillstand“. Die Branche brauche Gäste aus anderen Bundesländern, die in den Hotels und Ferienorten einen Anteil von 90 Prozent ausmachen.

Von Gerald Kleine Wördemann