Jetzt geht es schnell in MV: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) plant noch ab dieser Woche kräftige Öffnungsschritte beim Tourismus und in der Kultur. Der OSTSEE-ZEITUNG erzählt sie exklusiv, wann und warum Hotels und Pensionen, aber auch Kulturangebote wieder an den Start gehen können.

Schwesig: Lockdown hat besser gewirkt als erwartet

Die stark sinkende Corona-Inzidenz macht es möglich: Früher als vorhergesagt, liegt sie in MV aktuell bei 37,6 Fällen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen – Tendenz sinkend. „Der Lockdown, so schwer er die vergangenen fünf Wochen war, hat sehr gewirkt, viel besser als wissenschaftlich prognostiziert“, erklärt Schwesig. Da der Wert landesweit eine Woche lang unter 50 liege, seien für Juni vorgesehene Lockerungen bereits früher möglich. Am Dienstag will sich Schwesig mit Kulturschaffenden, am Mittwoch mit der Tourismusbranche treffen. Schon am Donnerstag könnte das Regierungskabinett die Öffnungen beschließen. Das hat Schwesig vor:

Tourismus: Tempo bei Hotels und Pensionen. Gegen Pläne, erst nach dem 7. Juni zu öffnen, lief die Branche Sturm. Jetzt kündigt Schwesig an: Noch in dieser Woche sollen die Türen wieder aufgehen: am Freitag, 28. Mai, für Touristen aus MV, eine Woche später für Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet. Und zwar landesweit, auch dort, wo die Inzidenz noch über 50 liegt – aktuell in Vorpommern-Greifswald.

Modellprojekte seien aus ihrer Sicht nicht mehr erforderlich, so Schwesig. Wichtig sei ihr, den Tourismus in zwei Schritten zu öffnen – also nicht alles auf einmal. Hotels und Pensionen sollen dann keine Obergrenze der Belegung von 60 Prozent wie im vergangenen Frühjahr haben. Dann dürften Geimpfte, Genesene oder Negativ-Getestete in den Urlaub kommen. Für ausreichend Tests sollen die Landkreise und kreisfreien Städte sorgen.

Kommentar von OZ-Chefreporter Frank Pubantz zu den geplanten Öffnungen

Kultur: Museen, Galerien oder Kinder- und Jugend-Musikschulen sollen laut Schwesig ab 1. Juni wieder öffnen. Wer was genau dürfe, werde am Dienstag erörtert. Kultur-Events, also Konzerte oder andere Vorstellungen, seien dann in einem späteren Schritt denkbar, so Schwesig.

Schulen ab Mittwoch wieder in Präsenz, Sport ab 1. Juni

Pfingstsonntag hatte MV bereits die Gastronomie wieder geöffnet. Der Einzelhandel ist am Dienstag dran. Ebenfalls bereits beschlossen: Schulen werden am Mittwoch landesweit wieder in den Präsenzunterricht gehen. Ab 1. Juni ist neben Kinder- und Jugendsport auch der Breitensport, zum Beispiel in Vereinen, wieder möglich. Auch Fitnessstudios dürfen dann wieder öffnen.

Möglich sei die Öffnung in verschiedenen Bereichen, da MV auch beim Impfen schneller vorankomme, so Schwesig. 41,5 Prozent der Menschen hier hatten bis Pfingsten eine Erstimpfung erhalten, 13,2 Prozent den zweiten Piks.

Der Jubel in der Tourismusbranche ist verhalten, hoffte man dort doch schon auf Öffnung zu Pfingsten. Es sei aber „ein konsequenter Plan“, erklärt Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV. Denn die Corona-Zahlen seien zuletzt stark gesunken. Nicht alle Hotels würden wohl schon am 28. Mai öffnen können, so Schwarz.

