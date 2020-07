Rostock/Kummer

Eine Schoko-Praline mit Frischkäse und Sanddorn – das klingt vielleicht erst einmal ungewohnt. Aber gerade solche ausgefallenen Spezialitäten fallen dem Kunde ins Auge und lassen sich so gut vermarkten. Die Praline der Goldschmidt Frischkäse GmbH in Kummer (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist jedenfalls erfolgreich – auch dank der Unterstützung des Landes in Höhe von 27 500 Euro aus dem Wettbewerb „Von hier“.

Goldschmidt ist auch an der „Mecklenburger Käsekiste“ beteiligt, bei der verschiedene Molkereien aus MV gemeinsam einen „virtuellen Käseteller“ mit handwerklich hergestellten Käsesorten im Internet vermarkten wollen. Agrarminister Till Backhaus ( SPD) stellte am Freitag die ersten kreativen Ergebnisse des Wettbewerbs vor. Das bildet aber nur einen Teil der Kreativität der hiesigen Lebensmittelbranche ab. Die OZ hat einige weitere ungewöhnliche Beispiele zusammengestellt.

Lakritzwurst aus Bad Sülze

Die Fleischerei Kaeding in Bad Sülze (Kreis Vorpommern-Rügen) ist deutschlandweit für seine Wurstkreationen bekannt. Sie beliefert zahlreiche Hotels unter anderem mit ausgefallenen Sorten wie Blaubeerleberwurst, Lakritzpastete oder Kaffee-Mango-Bratwurst.

Offensichtlich kommen diese ungewöhnlichen Spezialitäten gut an: Kaeding gewann damit schon zahlreiche internationale Preise.

Whisky mit Torf aus Loitz

Dass Whisky und Torf eine gute Einheit bilden, weiß man aus Schottland. Wo das Malz für den Whisky durch Torfrauch seine besonderen Aromen bekommt. Die Hafendestillerie- und Brauerei GmbH in Loitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) geht einen anderen Weg: Sie versetzt fertigen schottischen Whisky mit Auszügen aus Peene-Torf. Das Ergebnis ist der „Whisky Torf“.

Drachenglut- und Nachtfeuertee aus Lassan

Während in Kräutertees früher vor allem Pfefferminze, Kamille und Fenchel in unterschiedlichen Zusammensetzungen zu finden waren, gibt es heute eine ganze Bandbreite von Kräutern für einen wohlschmeckenden Aufguss.

Das beweist der Kräutergarten Pommerland in Lassan ( Vorpommern-Greifswald), der in seinen Tees unter anderem Drachenkopf, Sonnenblumen, Frauenmantel oder Johannisbeerblätter verarbeitet. Die Mischungen haben dann so wohlklingende Namen wie „Drachenglut“, „Nachtfeuer“ oder „Elfentraum“.

Europas erste Biotortillas aus Rothenklempenow

Schon mal etwas von Tlaxcalli oder Nixtamal gehört? Wenn nicht: auch nicht schlimm. Aber vielleicht lohnt es sich ja, diese Begriffe näher kennenzulernen, und zwar in der nach eigenen Angaben ersten Biotortilleria Europas in Rothenklempenow ( Vorpommern-Greifswald).

Dort werden die typisch mexikanischen Maisfladen in einem speziellen Verfahren, der Nixtamalisation, hergestellt. Hauptabnehmer der fertigen Tortillas und anderer Produkte sind Szene-Geschäfte in Berlin.

Spargel- und Gurkensaft aus Satow

Die Satower Mosterei ( Landkreis Rostock) bietet derzeit 50 verschiedene Säfte an. Neben Klassikern wie Apfel und Orange sind auch immer wieder Exoten im Programm: Im Frühjahr war es Spargelsaft und momentan wird Gurkensaft angeboten.

Die Gurken dafür stammen von Landwirten aus der Region und sind unter anderem Exemplare, die zu krumm für den Verkauf im Handel waren. Dem Saft sieht man ja schließlich nicht mehr an, ob die Gurken krumm oder gerade waren.

„Mit viel Liebe, Leidenschaft und Sorgfalt stellen viele Klein- und Kleinstproduzenten in MV qualitativ hochwertige Produkte her“, sagt Anja Tews, Projektverantwortliche beim der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft MV. Oft fehle es jedoch gerade diesen Unternehmen an finanziellen Mitteln für die Vermarktung ihrer innovativen Ideen. Ohne die zielgerichtete Förderung des Landes sei dies kaum möglich.

