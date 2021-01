Rostock

Klebebildchen gegen den Corona-Frust: Seit November stecken die knapp 2000 Sportvereine in MV coronabedingt im Winterschlaf. Um seine Mitglieder trotzdem bei der Stange zu halten, geht der Doberaner Fußball-Club ungewöhnliche Wege: Bei einem Dienstleister ließ der Club 44 000 Sticker für eigene Alben nach dem Vorbild der berühmten Panini-Sammelbilder drucken, mit Bildern von allen 434 Vereinsmitgliedern. Von den Kinder-Mannschaften bis hin zu den ehrenamtlichen Helfern älteren Jahrgangs sind alle vertreten.

Der Stillstand ist gefährlich für den Breitensport, meint der Vereinsvorsitzende Andreas Jahncke (56). Die fehlenden Einnahmen sind ein wachsendes Problem. Außerdem verlieren Kinder und Jugendliche schnell die Lust, wenn monatelang nichts passiert. „Wir wollen so das Vereinsleben wachhalten“, erklärt der 56-Jährige das Ziel der Sammelbild-Aktion. Bislang gab es seit Beginn der Pandemie gut ein Dutzend Austritte, das sei mehr als sonst. Wie derzeit alle Vereine im Land hofft der Doberaner FC, dass daraus keine große Welle wird.

Kinder unkonzentriert und ängstlich

„Die Kinder wirkten ängstlich und konnten sich nicht mehr konzentrieren“, berichtet Jörg Gromoll, Vorsitzender des Jugendsegelclubs Sagard, aus der Zeit im Sommer, als die jüngsten Vereinsmitglieder nach dem Frühjahrslockdown erstmals wieder in die Boote stiegen. Wenn der aktuelle Lockdown vorüber ist, dürften die Folgen ähnlich sein.

Auch der Rügener Segelclub wartet auf bessere Zeiten. Normalerweise würden sich die Nachwuchssegler jetzt regelmäßig zu Theorie-Unterricht und Sportübungen treffen. Gromoll versucht ersatzweise, mit einem Online-Segelsimulator den Spaß am Wassersport lebendig zu halten. „Wenn sich die Kinder und Jugendlichen dazu wenigstens in Gruppen treffen dürften“, sagt der 53-Jährige leicht resigniert.

140 Vereine bekamen Hilfen

Auch finanziell bedeutet die Pandemie für die Vereine einen gehörigen Kraftakt. 140 Vereine stellten nach Angaben des Schweriner Sozialministeriums bis Anfang Januar einen Antrag auf Unterstützung durch den Corona-Sozialfonds des Landes und erhielten insgesamt 950 000 Euro. 30 Anträge wurden Stand Ende November abgelehnt, weil die formalen Voraussetzungen nicht stimmten oder die Vereine nicht nachweisen konnten, dass sie durch die Pandemie Einnahmeausfälle hatten.

Die Situation ist sehr unterschiedlich, erklärt Torsten Haverland, Vorsitzender des Landessportbunds. Größere wirtschaftliche Probleme gebe es unter anderem bei Vereinen aus dem Gesundheits- oder Rehasport, die Trainer und Therapeuten bezahlen müssen. Insgesamt fiel die Nachfrage nach Hilfsgeld aber geringer aus als erwartet. Bereitstehende Mittel wurden aus dem Freizeit- in den Profibereich verschoben. Erst vor einigen Tagen erhielt der Eishockey-Club Rostocker Piranhas 464 000 Euro. Insgesamt enthält der Sozialfonds 3,5 Millionen für Sportvereine. Gut zwei Millionen Euro wurden bisher nicht abgerufen.

Tiefe Löcher in den Clubkassen

Weitere Profil-Klubs, die Hilfsgelder erhielten, sind der Erste Basketball-Club Rostock ( Seawolves), der insgesamt 365 000 Euro an Darlehen und einen Zuschuss bekam, sowie die Mecklenburger Stiere. Dem Handballverein aus Schwerin gewährte das Land ein Darlehen über 173 000 Euro, der Volleyball-Club Palmberg Schwerin erhielt 83 000 Euro als Zuschuss. Der FC Hansa Rostock beantragte Unterstützung beim Bund, weil die Landeshilfen bei 800 000 Euro gedeckelt sind.

Auch beim Breitensport reißt der Lockdown tiefe Löcher in die Vereinskassen. „Wir müssen weiter Kredite und Betriebskosten zahlen“, sagt Andreas Jahncke aus Bad Doberan. Sommerfeste fielen aus, ebenso das Catering bei den Heimspielen, was normalerweise verlässliche Einnahmen bringt. Ohne die 2500 Euro Soforthilfen wäre es eng geworden. Hinzu kommt die Ungewissheit. „Für dieses Jahr planen wir erst einmal gar nichts“, sagt Jörg Gromoll aus Sagard, „wir wissen ja nicht, was noch alles passiert.“

