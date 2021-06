Himmelsereignis - Sonnenfinsternis an diesem Donnerstag (10. Juni): So ist sie in MV zu sehen

Am Donnerstag (10. Juni) wird eine partielle Sonnenfinsternis am Himmel zu sehen sein. Der Mond schiebt sich dabei zwischen Erde und Sonne und verdeckt Letztere zum Teil. Wann und wie Sie das Himmelsereignis in MV beobachten können und was es dabei zu beachten gilt.