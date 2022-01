MV: Sportlich nur ein Ausbildungsland

Rostock.

Mit Chima Ihenetu verlässt ein weiteres hoch gehandeltes Talent Mecklenburg-Vorpommern. Damit reiht sich der Hochspringer aus Neubrandenburg in eine lange Liste von Spitzentalenten ein, die nur noch auf dem Papier für MV starten. Seit Kurzem Lea-Sophie Friedrich, zahlreiche Ruderer, Ringer, Triathleten, Leichtathleten und so weiter sind nicht mehr im Bundesland, weil sie woanders bessere sportliche und finanzielle Bedingungen und/oder mehr Lebensqualität vorfinden. Ihenetu ist ein weiterer Beweis: MV wird die Früchte seiner guten Nachwuchsarbeit nicht ernten. Der Nordosten bleibt „nur“ sportliches Ausbildungsland.

Dabei ist MV mit drei Olympiastützpunkten im Bundesvergleich – zumindest was die Jugendförderung betrifft – sehr gut aufgestellt. Der Übergang zum Vollprofi ist hierzulande aber schwer. Das liegt zum einen an der mageren Demografie. Wenn wenig Kinder Sport treiben (ca. 34% der bis 14-Jährigen), landen zu wenig im Spitzensport. Dadurch fehlen Teamkollegen und Konkurrenz in MV, von hochkarätigen Events ganz zu schweigen. Die Sponsorensuche ist eine beschwerliche Klinkenputzertour. Und wenn – wie im Fall Ihenetu – Potsdam aufregender ist als Neubrandenburg, müssen die Sportstädte in MV bei ihren Athleten mit einem Rund-um-sorglos-Paket punkten.

Von Horst Schreiber