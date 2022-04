Schwerin

Aufregung um einen Staatssekretär: Friedrich Straetmanns (60), der wichtigste Vertreter von Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke), hat den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk beleidigt. Beim Nachrichtendienst Twitter schreibt der Staatssekretär an Melnyk: „Sie sind ein schlechter bis widerlicher Botschafter!“ Die MV-CDU fordert Straetmanns Entlassung.

Was war passiert? Melnyk hatte bei Twitter darauf reagiert, dass der Düsseldorfer Ex-Oberbürgermeister Thomas Geisel die Kriegsverbrechen Russlands in der ukrainischen Stadt Butscha relativierte. In Butscha sollen Hunderte Menschen getötet worden sein; unabhängige Untersuchungen laufen. Melnyk spricht von einem „ekelhaften Vorstoß“, nennt Geisel einen „gotterbärmlichen Putin-Versteher“ und stellt ihn in eine Reihe mit Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der heute für russische Konzerne tätig ist.

Friedrich Straetmanns bei Twitter. Erst den ukrainischen Botschafter beleidigt, dann entschuldigt. Quelle: OZ/Twitter

Auftritt Straetmanns („widerlicher Botschafter“), der sich bei Twitter als „Staatssekretär in MV“ ausweist. Er fordert von Melnyk auch „Respekt gegenüber Deutschland“. Der CDU in MV platzt der Kragen. „Ministerpräsidentin Manuela Schwesig muss Staatssekretär Straetmanns entlassen“, fordert Sebastian Ehlers. „Für Beamte gilt ein politisches Mäßigungsverbot, sein Verhalten hätte für jeden anderen Beamten mindestens ein Disziplinarverfahren zur Folge.“ Der Ruf des Landes, gerade wegen der russland-freundlichen Politik in der Kritik, stehe „endgültig auf dem Spiel“.

Straetmanns hat sich mittlerweile öffentlich entschuldigt. Wiederum bei Twitter schreibt er am Dienstag: „Der Tweet war in der Wortwahl falsch und unangemessen und deshalb habe ich ihn gelöscht.“

Von Frank Pubantz