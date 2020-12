Rostock

Streaming-Konzerte, die Arbeit an neuen Alben, Dreharbeiten im leeren Studio oder Aushelfen beim Lieblings-Metzger: Viele Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern versuchen, das Beste aus dem Lockdown zu machen – auch, wenn die Situation nicht leicht ist.

Felix Jaehn : „Ich habe mich nachts im Studio eingeschlossen“

Er ist erst 26 Jahre alt und schon ganz weit oben im Musikbusiness: Der aus dem Klützer Winkel stammende DJ und Musikproduzent Felix Jaehn. Schon während der ersten Corona-Krise war er fast drei Monate zu Hause und hat eifrig produziert. Auch den zweiten Lockdown nutzt er aktuell für seine Arbeit: „Ich habe mich nachts im Studio eingeschlossen und konnte endlich noch mal in Ruhe neue Musik produzieren“, verrät er. Dass er sich ausschließlich darauf konzentrieren könne, sei selten. Denn seit seinem Start im Musikbusiness vor sechs Jahren ist er weltweit als DJ unterwegs und sitzt die meiste Zeit im Flieger. „Jetzt genieße ich die Zeit mit Familie und Freunden – natürlich coronakonform“, stellt der 26-Jährige klar und lacht. Auch das Weihnachtsfest werde im engsten Familienkreis und ganz ohne Geschenke gefeiert, verriet er. Seine Fans können sich schon jetzt auf den Output seiner Arbeit freuen: „Anfang des Jahres wird es etwas Neues von mir geben“, verspricht Jaehn. Mehr wolle er vorab nicht verraten. Doch auf seiner Instagram-Seite postete er bereits ein Bild mit DJ Robin Schulz, das Anlass zu Spekulationen geben könnte.

Wolfgang Lippert : Selbst geschminkt für Dreharbeiten

Auch Sänger, Moderator und Entertainer Wolfgang Lippert war konstruktiv im Lockdown: „Den ersten Schub habe ich genutzt, um mein Album ’Glücklich’ zu produzieren, das am 19. September erschienen ist“, sagt Lippert, der unter anderem in Ralswiek auf Rügen lebt. Glücklich schätze er sich auch selbst, weil er im Gegensatz zu vielen Künstlerkollegen im Lockdown die Möglichkeit gehabt habe, zu arbeiten. „Für viele war diese Zeit vernichtend“, sagt er. „Meine Sendungen sind glücklicherweise weitergelaufen. Lippert, der von den Fans liebevoll „Lippi“ genannt wird, moderiert die Reihen „Ein Kessel Buntes“ und „Damals war’s“, die aktuell beim MDR ausgestrahlt werden. Die Dreharbeiten in Leipzig seien auch für ihn ungewöhnlich gewesen. „Im Studio saßen keine Menschen. Es gab nur ein Team von zehn Leuten, das mit Abstand arbeiten musste, was nicht immer einfach war“, sagt er. Wegen der Hygienevorgaben habe er zeitweise sogar auf die Maskenbildnerin verzichten müssen. „Ich habe mich unter Anleitung selbst geschminkt, obwohl man darin als Mann nicht geübt ist“, verrät er. „Eine interessante Erfahrung.“

Dass viele Veranstaltungen abgesagt worden seien – darunter die Störtebeker Festspiele – mache ihn traurig. „Vor allem, weil unsere Branche keine Lobby hat. Obwohl wir feststellen, wie viel den Menschen fehlt, wenn sie wegbricht.“ Dennoch versucht Lippert, es positiv zu sehen. Ein Lebensmotto, dass er auch anderen Menschen in der Corona-Zeit vermitteln möchte. Unter anderem in seinem neuen Buch, das im nächsten Jahr zur Leipziger Buchmesse erscheinen soll. Letztlich habe er im Lockdown auch mal völlig neue Dinge ausprobiert: „Ich habe bei meinem Lieblingsfleischer aus Gademow in der Fleischerei ausgeholfen“, sagt „Lippi“ und lacht.

Die Mitglieder der Rostocker Band „ Feine Sahne Fischfilet“ rund um Sänger Jan „Monchi“ Gorko und der Rostocker Rapper Marteria, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, haben sich bereits Ende 2019 vor dem ersten Lockdown in ein Sabbatical verabschiedet. Laciny, der unter anderem in Polchow auf der Insel Rügen lebt, nutzt die Auszeit sportlich. Auf der Internetseite fußball.de hat er ein offizielles Spielerprofil angelegt und präsentiert sich als Mitglied im Kader der Mannschaft TSV 1862 Sagard.

Marteria : Kicker beim TSV 1862 Sagard

„ Marten hat mir schon öfter erzählt, dass er Lust hat, mit uns zu spielen“, sagt Mannschaftskapitan Michael Benter. „Bisher fehlte aber immer die Zeit.“ Nun habe es endlich geklappt. „Im Oktober hat er einige Wochen mittrainiert und sich bei uns im Verein als Altherrenfußballer angemeldet, um auch mal ein Punktspiel mitmachen zu können“, sagt Benter. Das freut auch die anderen Spieler: „Die Jungs fanden’s natürlich cool, dass er mitmacht. Trotzdem ist es nicht so, dass er hier als Star gehyped wird. Für uns ist er einfach ein Fußballkumpel.“ Nicht nur menschlich, auch spielerisch sei der ehemalige Hansa-Rostock-Kicker eine Bereicherung. „Er ist ein guter Fußballer. Man merkt, dass er dort etliche Jahre gespielt hat“, verrät Benter. Der Kapitän hofft, dass die Mannschaft trotz Corona im nächsten Jahr wieder auf dem Platz steht. Anfang April sei das erste Punktspiel geplant. „Wenn sich rumspricht, dass Marten bei uns spielt, werden wir sicher den ein oder anderen Zuschauer mehr auf dem Platz haben, aber das kann ja nicht schaden“, sagt Benter und lacht. Angst vor einem massiven Fan-Ansturm hat der Rüganer aber nicht.

Die Bummms Boys:

Eine musikalische und finanzielle Durststrecke haben die Rostocker „Les Bummms Boys“ in diesem Jahr hinter sich. „Wir sind eine Live-Band, uns fehlt vor allem das Publikum“, sagt Sänger Stephan Engelstädter. „Das merkt man auch am Gemüt.“ Auch finanziell müssen die Musiker kämpfen: Viele Konzerte seien in diesem Jahr abgesagt worden. Diejenigen, die stattfanden, wurden wegen des Hygienekonzeptes auf ein Minimum reduziert. „Wir haben uns zwar gefreut, dass wir spielen dürfen, hatten aber auch nur ein Drittel der Einnahmen“, so Engelstädter. „Wir konnten zwar überleben, normalerweise bauen wir uns aber mit den Konzerten einen Puffer für den Winter auf. Das war in diesem Jahr nicht möglich.“ Stattdessen habe das Trio Geld investieren müssen, um sich wenigstens im Netz präsentieren zu können. Für Sessions auf der Internetplattform „Zoom“ kann man die Band buchen. Am 21. Dezember geben die Rostocker dort um 20 Uhr ein Streaming-Konzert. Tickets für den „Christmas Stream“ können die Fans auf der Homepage der Band kaufen.

Die Corona-Zeit nutzten die drei Musiker für zwei neue Corona-Songs und die Arbeit an einem neuen Album, das im nächsten Jahr erscheinen soll. Zwölf Lieder haben sie dafür aufgenommen. „Es wird aber kein Corona-Album, sondern die für uns typische Mischung verschiedener Genres von Balkan-Pop über Ska bis hin zu Rock und Tango“, sagt Schlagzeuger Tom Ludwig. Die drei Musiker hoffen, dass sie am 12. Mai 2021 wieder im Iga-Park vor ihren Fans stehen können. Und die halten auch in schweren Zeiten zu den Rostockern: „Wir haben eine Welle der Solidarität erfahren“, sagt Engelstädter gerührt. Bedanken will sich die Band dafür auf ihre Weise: „Indem wir uns nicht unterkriegen lassen, sondern auch weiterhin Lieder mit Good Vibes schreiben“, sagt er.

Von Stefanie Büssing