Neubrandenburg/Schwerin

Der Prüfbeschluss für eine Klage des Landkreises Vorpommern-Greifswald gegen die Kita-Finanzierung in Mecklenburg-Vorpommern sorgt weiter für Streit auf Landesebene. Die Schweriner Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) kritisierte das Vorgehen des Landkreises. Der Vorsitzende des Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern, Heiko Kärger (CDU), zeigte hingegen Verständnis für den Beschluss. „Wenn man da etwas erreichen will, muss das bis Jahresende passieren“, sagte der Vorsitzende des Dachverbandes aller sechs Großkreise in Neubrandenburg.

Dabei gehe es nicht darum, die vom Landtag beschlossene Beitragsfreiheit der Eltern abzuschaffen. Sondern man müsse prüfen, ob die Ausgangswerte noch richtig seien, betonte Kärger. Vorpommern-Greifswald will mit einer möglichen Klage erreichen, dass Mehrkosten nicht an Kreisen und Kommunen hängenbleiben.

Mehrkosten häufen sich – ähnliches Bild an der Seenplatte

Dort sind nach Angaben des Landkreises beim Kreis und den Kommunen bereits mehr als elf Millionen Euro an Zusatzkosten aufgelaufen. „Ähnlich ist das in der Seenplatte“, sagte Kärger, der Landrat in der Mecklenburgischen Seenplatte ist. Dort seien ebenfalls rund acht Millionen Euro an Mehrkosten zusammengekommen. Gründe seien gestiegene Tarife, höhere Baukosten und mehr Kosten für Essen.

Mit einer mangelnden Ausfinanzierung der Elternbeitragsfreiheit, haben diese Mehrkosten laut Sozialministerin Stefanie Drese gar nichts zu tun. „Da, wo Erzieherinnen und Erzieher besonders schlecht bezahlt wurden und Bauinvestitionen nur verzögert in Angriff genommen wurden, steigen die Kosten jetzt überdurchschnittlich“, sagte sie.

Kärger regte an, erst alle Kosten zu analysieren und dann mit dem Land über Möglichkeiten zu sprechen. Das Gesetz sehe aber vor, dass Klagen bis Jahresende eingereicht werden müssten, sonst könne der Anspruch verfallen.

CDU-Generalsekretär: Überprüfung politischer Entscheidungen muss möglich sein

Der Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Waldmüller, hatte bereits erklärt, dass es in einem Rechtsstaat möglich sein muss, politische Entscheidungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Eine „Skandalisierung“ des Beschlusses des Kreistages Vorpommern-Greifswald halte er für „an der Sache eindeutig vorbei“.

Das Thema Kita-Finanzierung werde auch an diesem Freitag auf der Landrätekonferenz in Güstrow beraten, sagte Kärger. Auf Landesebene hatten vorher schon die Linken und die AfD den Vorstoß aus Greifswald begrüßt.

Von dpa/Winfried Wagner