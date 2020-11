Rostock/Bansin/Wismar

Die Kröpeliner Straße in Rostock ist am Montagvormittag leer. Wenige Menschen sind unterwegs, meist allein oder zu zweit. Viele Türen sind geschlossen, Zettel an den Fenstern weisen auf die neuen Corona-Einschränkungen hin. Vor der Stadtbäckerei Junge räumt ein Mitarbeiter alle Stühle rein. Es ist der erste Tag des erneuten Lockdowns in MV.

Ein Lockdown, der Freizeiteinrichtungen, Gastronomie und Hotellerie sowie Sportstätten trifft. Unter anderem dürfen Restaurants ihre Speisen nur noch zum Mitnehmen oder per Lieferservice anbieten.

Noch viele Unklarheiten

Für das „Old Western“ in Rostock keine Option. „Eines unser Hauptgeschäfte sind Steaks. Wenn die eine Viertelstunde unterwegs sind, bis sie auf den Teller kommen, sind die nicht mehr so, wie sie sein sollten“, erklärt Inhaber Borwin Wegener. Die Lebensmittel, die am vergangenen Wochenende nicht verbraucht wurden, werden daher an einen befreundeten Kantinenbetreiber und die Tafel weitergegeben.

Das „Old Western“ hat ein ausführliches Hygienekonzept erarbeitet. Bereits im vergangenen Jahr wurde eine moderne Lüftungsanlage auf dem Dach installiert, die die Luft im Gastraum mehrmals stündlich komplett austauscht. „Wir haben hier Bedingungen wie im Krankenhaus oder Flugzeug“, sagt Wegener. „Wir sorgen dafür, dass die Leute bei uns sicher sind.“ Nun muss er dennoch schließen, will die Zeit nutzen, das Lager aufzuräumen und Arbeiten erledigen, die sonst liegen bleiben.

Als großes Problem bezeichnet der Gastronom die Ungewissheit für seine Mitarbeiter. „Es wurden umfangreiche Hilfen versprochen, die auch angemessen sind. Wir sollen bis zu 80 Prozent Entschädigung bekommen“, sagt er. „Niemand weiß aber, wie viel es wirklich gibt und unter welchen Bedingungen.“ So könne er seinen Angestellten noch nicht sagen, ob es nun wieder Kurzarbeitergeld gibt. „Wenn ich 80 Prozent bekomme, kann ich natürlich voll bezahlen. Das ist dann ein ganz anderes Weihnachtsfest für die Mitarbeiter.“

„Wir haben wenigstens noch diesen Service“

Im Vapiano werden derweil Taschen für die Auslieferung von Essen gepackt. Das Restaurant ist gut aufgestellt und hat schon vor der Pandemie einen Lieferservice angeboten. „Während der ersten Schließung ist die Nachfrage vielleicht um 20 bis 30 Prozent gestiegen“, sagt Betriebsleiter Tim Schwebke. „Man merkt, dass auch in diesen Zeiten der Wunsch nach Restaurantessen da ist. Aber es ersetzt nicht ansatzweise das Geschäft vor Ort.“

Nach dem ersten Lockdown sei das Restaurant wieder gut besucht gewesen – Hygiene- und Sicherheitsvorschriften seien gut umgesetzt worden, die Gäste hätten mit viel Verständnis und Disziplin reagiert. „Dass wir trotzdem schließen müssen, ist natürlich ärgerlich“, sagt Schwebke. „Dennoch können wir es nachvollziehen, dass die Situation das gerade erfordert. Die Infektionszahlen steigen, die Einschläge kamen näher und es muss was getan werden.“ Der Betriebsleiter ist froh, wenigstens noch den Lieferservice anbieten zu können.

Fitnessstudio und Schwimmbad: Kein Freizeitsport mehr

Solche Möglichkeiten haben Fitnessstudios nicht. „Ich habe ein paar Hanteln und Geräte verliehen“, sagt Olaf Scharfenberg, Betreiber des Ostseestudios in Bansin auf Usedom. „Ich denke aber nicht, dass die Motivation, alleine zu Hause Sport zu machen, sehr groß sein wird.“ Die erneute Schließung sei deprimierend. „Gerade in der dunklen Jahreszeit ist das Kontaktverbot schwierig“, sagt er. „Wir sind ein kleines Studio. Die Kunden kennen sich und kommen auch her, um Leute zu treffen und sich auszutauschen.“

Den Schritt der Regierung kann er trotzdem nachvollziehen. „Auch wenn es bisher keine Infektion in einem Fitnessstudio gab, muss man realistisch sein“, so Scharfenberg. „Gerade beim Sport wird viel ausgeatmet. Es geht um die Gesundheit.“

Ein ähnliches Schicksal haben die Schwimmbäder im Land. „Sicher habt ihr die Nachrichten verfolgt. Leider müssen wir wieder schließen. Wir hoffen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen“, heißt es etwa in einer Mitteilung des Wonnemar in Wismar.

Gäste reisen ab

Alle Urlauber, die momentan noch im Land sind, müssen bis zum 5. November abreisen. Das sind nach Schätzungen des Landestourismusverbandes etwa 100 000 Menschen. „Eigentlich wären jetzt 70 unserer 100 Zimmer belegt gewesen, aber nun reisen am Dienstag die letzten Urlaubsgäste ab“, sagt Doreen Harmatha, Assistentin der Geschäftsführung des „Hotel am Hopfenmarkt“ in Rostock. „Wir setzen uns gerade mit allen Gästen, die für November gebucht haben, in Verbindung, um zu fragen, ob sie privat oder beruflich anreisen.“ Letzteres ist weiterhin erlaubt – ein entsprechender Nachweis muss vorgelegt werden.

Geschäftsreisen machen im November jedoch nur fünf Prozent der Buchungen aus. „Wir hätten jetzt die ganzen Reisegruppen gehabt – viele Skandinavier zum Beispiel“, sagt Harmatha. „Hinzu kommen Reisegruppen, Klassentreffen und Weihnachtsfeiern.“

Auch wenn es bisher keinen Corona-Fall in dem Hotel gab – das Team zeigt Verständnis für die Regelungen. „Man muss das in dieser Ausnahmesituation auch einsehen“, sagt Geschäftsführer Dittmar Birkhahn. „Wir werden Verluste einfahren. Aber es gibt ja dennoch Entschädigung. Es wird ja was getan.“

Hauptsaison des Kinos betroffen

Dunkel bleiben seit Montag die Kinosäle der Region. „Jetzt beginnt eigentlich unsere umsatzstärkste Zeit“, sagt Anne Kellner vom Programmkino „Liwu“ in Rostock. „Die Besucherzahlen sind gerade wieder gestiegen, nun müssen wir erneut schließen.“ Die Betreiberin sieht Kinos als sichere Plätze. „Da hätte man etwas differenzierter entscheiden können“, sagt sie. „Aber nun ist es so und natürlich wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, etwas gegen die Pandemie zu unternehmen.“

Von Katharina Ahlers