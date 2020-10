Der Bund plant unter anderem, touristische Übernachtungsangebote zu verbieten. Das hat die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern schockiert. Die Unternehmen hätten bewiesen, dass der Betrieb ohne weitere Ansteckungen am Laufen gehalten werden konnte.

Branche in MV schockiert: Tourismus müsste Fehler anderer in der Corona-Krise ausbaden

