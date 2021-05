MV-Tourismus-Gipfel: Über welche Themen aktuell beraten wird

Schwerin

Die Corona-Inzidenz ist MV-weit auf 23,5 gesunken, daher setzt die Landespolitik ihre Gespräche zur Öffnung weiterer Lebensbereiche fort. Nach dem Kulturgipfel am Dienstag steht am Mittwochnachmittag der Gipfel für die zügige Wiederbelebung des Tourismus an. Am Abend sollen Ergebnisse verkündet werden.

Dabei solle vor allem die angekündigte Terminkette diskutiert und bestätigt werden, so ein Sprecher der Staatskanzlei. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte am Pfingstmontag im OZ-Interview den 28. Mai für Urlauber aus MV, den 4. Juni für Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet genannt.

Boots- und Fahrradverleihe bald wieder offen?

Weiterhin werde über Kinder- und Jugendtourismus gesprochen. Schwesig wolle zum Beispiel auch die Schullandheime schnell wieder öffnen. Außerdem stünden die Punkte Boots- und Fahrradverleih oder Strandkorbvermietung auf der Tagesordnung.

Eine Diskussion wird nach OZ-Informationen auch über Ausbau von Testmöglichkeiten für Urlauber in MV erwartet. Die rund 350 Testzentren für Bürger reichen nach Einschätzung von Experten nicht aus, um zusätzlich auch noch viele Urlauber mit Negativ-Tests auszustatten. In Hotels ist alle 72 Stunden ein Test erforderlich; wer andere Indoor-Angebote nutzen will, braucht sogar alle 24 Stunden einen Test.

Vom Tourismusverband stammt die Forderung, auch in Hotels oder anderen Unternehmen zusätzlich zu testen: mit begleiteten Selbsttests. Wer sich im Hotel also selbst testet, kann sich dies vom Vermieter schriftlich bestätigen lassen. Schwesig hatte erklärt: Für die nötige Test-Infrastruktur müssten Landräte und Oberbürgermeister sorgen.

Von Frank Pubantz