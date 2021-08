MV-Tourismus boomt: Mitarbeiter wollen davon profitieren – Tarifstreit droht

Rostock

Angesichts des boomenden MV-Tourismus wollen die Mitarbeiter der Branche ein Stück vom Kuchen abhaben: Die Gewerkschaft NGG hat den Manteltarifvertrag gekündigt und zieht mit der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen in die Tarifverhandlungen. „Es geht uns um mehr Urlaubstage, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagt NGG-Chef Jörg Dahms.

Corona habe die Situation nicht nur für die Unternehmer verschärft, betont Dahms. Auch und gerade die Mitarbeiter hätten unter der Pandemie zu leiden gehabt – Stichwort Zwangsschließungen und Kurzarbeit. „Die meisten Beschäftigten hatten keine Rücklagen. Viele haben deswegen die Branche gewechselt, um irgendwie über die Runden zu kommen.“

10 bis 20 Prozent der Beschäftigten sind weg

Er schätzt, dass etwa 20 Prozent aller Mitarbeiter gegangen sind, die Arbeitsagentur geht von etwa zehn Prozent Abwanderern aus. Sie zurückzugewinnen sei nur möglich, wenn in Gastronomie und Hotellerie ähnliche Arbeitsbedingungen herrschten wie in ihrem neuen Job, glaubt der Gewerkschafter. „Wenn die Arbeitgeber sich hier nicht bewegen, sehe ich schwarz.“

Hotels in MV sind gut gebucht Die Hotels in MV sind im Sommer 2021 gut gebucht: „Im Juli und August haben wir in allen Regionen und Tourismusbereichen eine sehr hohe Nachfrage“, sagt der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. Auch für den Herbst seien vor allem die Gastgeber an der Küste optimistisch und verzeichneten gute Vorbuchungsstände. Allerdings schwinge wegen der aktuellen Corona-Entwicklung eine gewisse Unsicherheit mit. Ende August will der Verband eine erste Saisonbilanz vorlegen.

Wie schlecht die Bedingungen bisher seien, formuliert Dahms so: „Wenn in unserer Branche die gleichen Urlaubs- und Zuschlagsregelungen gelten würden, wie sie in anderen üblich sind, müsste jedes dritte Hotel zumachen.

Ablösung auch um 1 Uhr nachts

Gerade bei der Arbeitszeit werde bislang auf die Gutmütigkeit der Mitarbeiter gesetzt: „Wenn etwa eine Hochzeit stattfindet, wird erwartet, dass die Mitarbeiter bis zum Ende da bleiben, auch wenn sie um 1 Uhr Feierabend hätten.“ Künftig müsse sichergestellt werden, dass in diesem Beispiel um 1 Uhr ein anderer Kollege als Ablösung kommt.

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, wundert sich über die Kündigung des Manteltarifvertrages, der seit 1993 galt: „Die Arbeitgeber haben in der Pandemie immer vertrauensvoll mit den Beschäftigten zusammengearbeitet, um die besten Lösungen zu finden, und sich auch an die tariflich vereinbarten Entgelterhöhungen gehalten.“

3,5 Prozent mehr Geld kommt

Der Entgelttarifvertrag gilt auch weiter: Am 1. September steht die nächste Steigerung um 3,5 Prozent an. Da sei nicht mehr viel Spielraum für weitere Zugeständnisse, betont Schwarz: „Ich glaube nicht, dass es in MV nach sieben Monaten Zwangsschließung irgendeinen Betrieb gibt, der mehr geben kann.“

Kommentar dazu: Berechtigte Forderungen – umstrittener Zeitpunkt

Die meisten Hoteliers und Gastwirte fingen erst jetzt an, die Kredite zurückzuzahlen, die sie wegen Corona aufnehmen mussten. „Und wir reden jetzt schon von der vierten Welle und neuen Einschränkungen“, warnt Schwarz.

Bilder können trügen

Die aktuellen Bilder von vollen Hotels und Restaurants würden auch trügen, erklärt der Dehoga-Chef: „Es sieht schnell so aus, als ob alles wieder normal laufe. Aber dabei wird übersehen, dass oft nicht alle Zimmer vermietet oder Tische vergeben werden können – einerseits wegen der Corona-Regelungen, aber auch wegen fehlenden Personals.“

Dass Mitarbeiter fehlen, liege nicht an der Bezahlung, mutmaßt Schwarz: „Das Personal ist einfach nicht da. Ich habe jüngst eine Anzeige gesehen, in der auf Usedom ein Koch gesucht wurde, bei einem Gehalt von etwa 4500 Euro im Monat.“ Das sei zwar wohl eine Ausnahme, zeige aber, wie verzweifelt die Arbeitgeber seien.

Von Axel Büssem