MV: Unterricht auf Distanz – mit Zwillingen im Homeschooling

Die Zwillinge von Steffen (45) und Annett (47) aus Groß Schwaß bei Rostock mussten jetzt zwei Wochen zu Hause bleiben, weil ihre Schule im nahen Papendorf unter Quarantäne stand. Steffen arbeitet beim Kabelnetzbetreiber in Rostock – da gehe Homeoffice hin und wieder. Annett arbeitet für eine Landesgesellschaft in Schwerin. Steffen sagt: „Für uns ist es einfacher, wenn ich von zu Hause aus arbeite, zumal mein Arbeitgeber sehr kulant ist und Verständnis für die Probleme von uns Eltern hat.“ Die Zwillinge Frieda und Jonas sind elf. Steffen sagt: „Die erste Woche konnte ich von zu Hause aus arbeiten. Die zweite Woche waren die Kinder auch mal ein paar Stunden allein zu Hause. Das geht aber nur, weil ich mich auf die beiden verlassen kann.“

Schon im ersten Lockdown hat der 45-Jährige die Kinder betreut. Er sagt: „Damals wie jetzt war das Problem, dass sie den Hof nicht verlassen durften. Wir haben zum Glück ein Haus mit Grundstück. Und trotzdem fällt einem irgendwann die Decke auf den Kopf. Das war auch belastend für die Kinder. Im ersten Lockdown mussten die Kinder ihre Aufgaben noch an der Schule abholen. Da haben wir uns dann Zettel mit Aufgaben kopiert. Die Grundschule war da digital nicht so gut aufgestellt wie die Schule in Papendorf.“

Wenn jeder Lehrer nur Aufgaben hochlädt, kann man die auch mailen

Jetzt gibt es die Plattform „itslearning“ vom Land. Der Computerexperte sagt: „Die finde ich nicht so optimal. Wenn ich eine Plattform zur Verfügung stelle, wo jeder Lehrer Aufgaben reinstellen kann, dann wäre es schön, wenn diese Lerninhalte vom Format einheitlich wären. Jetzt war es so, dass die Schüler Knall auf Fall nach Hause kamen und plötzlich keine Bücher hatten. Die Lehrer haben die Aufgaben hochgeladen. Der eine hat sie fotografiert, der andere gescannt, es gab keine einheitlichen Dateiformate. Wenn ein Portal nur dazu dient, um Inhalte hochzuladen, die Eltern dann zu Hause ausdrucken, dann kann man das auch mailen.

16 Seiten Bio-Aufgaben – alles doppelt ausdrucken

Bei uns kam noch dazu, dass ich alles doppelt ausdrucken musste. Obwohl ich beruflich damit zu tun habe, musste ich mich da erst mal reinfuchsen und bin in der ersten Woche an meine Grenzen gestoßen. Ich glaube, dass das nicht alle Kinder und Eltern hinkriegen. Dazu kommt, dass die Plattform nichts für die Arbeit auf dem Tablet ist. Zumindest nicht für Fünftklässler. Den PC brauche ich aber für meine Arbeit, so dass wir ständig splitten mussten.

In dieser Woche kamen einfach mal 16 Seiten Biologie aus dem Buch abfotografiert. Das musste ich zwei Mal ausdrucken. Ich habe aber abends nicht mehr die Zeit, die erfüllten Aufgaben noch mal abzufotografieren und wieder hochzuladen. Die Lehrer waren zwar sehr verständnisvoll, aber die Mathelehrerin hat mir zum Beispiel am Telefon erzählt, dass einige Kinder noch nicht mal auf der Plattform angemeldet sind. Ich fände es besser, wenn die Kinder Videoschulstunden hätten.

Wir sollten uns darauf vorbereiten, dass das wieder passiert

Der Akkordeonlehrer unserer Kinder hatte über Youtube Lernvideos hochgeladen. Das war super. Auch die Mathelehrerin hat neue Lerninhalte über Videos vermittelt. Damit kamen die Kinder gut klar. Wir müssen damit rechnen, dass das jederzeit wieder passiert und sollten uns darauf vorbereiten. Diese Plattform sollten wir auch im Präsenzunterricht zu Übungszwecken weiternutzen, aber auch weiterentwickeln.“

