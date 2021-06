Greifswald/Grevesmühlen

Der Bürger entlastet, die Kommunen müssen zahlen. Die Stadt Grevesmühlen scheiterte am Donnerstag mit einer Beschwerde vor dem Landesverfassungsgericht, die Finanzierung der Straßensanierung in den Städten und Dörfern neu zu justieren.

„Ich bin enttäuscht von dem Urteil“, sagte Stadtchef Lars Prahler (parteilos) nach der Entscheidung. Er befürchtet, dass seine Kommune Straßenbauvorhaben auf die lange Bank schieben muss, weil die Ausgleichszahlungen des Landes nicht ausreichen. Das Geld – rund 25 Millionen Euro pro Jahr – verteilt Schwerin seit vergangenem Jahr als Kompensation für die 2018 abgeschafften Anliegerbeiträge an die Kommunen.

Kritik an den Pauschalbeiträgen: Ausgleich reicht nicht

Zum Hintergrund: Nach Bürgerprotesten hatte der Landtag zum Januar 2020 das Kommunalabgabengesetz geändert und die Straßenbaubeiträge für Anwohner abgeschafft. Unzumutbare Belastungen in teils fünfstelliger Höhe gehören für den Grundstückseigentümer rückwirkend ab 2018 der Vergangenheit an.

Bis 2019 konnten die Städte und Dörfer noch „spitz“ – also euro-genau – beim Land die entgangenen Beiträge abrechnen. Seit 2020 zahlt das Land als Ausgleich einen Pauschalbetrag, bis 2024 jährlich 25 Millionen Euro, ab 2025 jährlich 30 Millionen Euro. Zu wenig, argumentierte Grevesmühlens Bürgermeister stellvertretend für andere Kommunen.

Regelung ist rechtskonform

Das Verfassungsgericht stellte allerdings klar, dass die Landesregelung rechtskonform ist. Mit der Begründung, dass die Ausgleichsreglung für 2018 und 2019 die tatsächlich entstandenen Ausfälle kompensierte, wies das Gericht die Verfassungsbeschwerde ab.

Und auch die Regelung ab 2020 ist aus Sicht der Richter wasserdicht. Der Pauschale für den Ausgleich liege eine tragfähige Prognose zugrunde, argumentierten die Robenträger. Diese Prognose beruht vor allem auf den Gesamteinnahmen der Kommunen durch Straßenbaubeiträge in der Vergangenheit.

„Mir fehlt das Geld für die Zukunft“

Doch genau diesen Blick nach hinten halten Prahler und auch der Städte- und Gemeindetag weiterhin für falsch. Die Pauschale decke zukünftige Kostensteigerungen nicht ausreichend ab. „Mir fehlt das Geld in der Zukunft“, so Prahler, der das Urteil nun erst einmal sacken lassen muss.

An den Verwaltungsgerichten in Schwerin und Greifswald sind nach Schätzung des Städte- und Gemeindetages insgesamt 400 Klagen von Kommunen anhängig, in denen es um Einzelbescheide geht. Der kommunale Spitzenverband befürchtet nun, dass auch die Verwaltungsgerichte zulasten der Kommunen entscheiden werden. „Das Urteil ist traurig und wird dazu führen, dass Straßenerhaltung und -ausbau künftig nicht mehr vollumfänglich möglich sind“, sagt der Kommunalexperte Arp Fittschen. „Wenn wir in der nächsten Legislaturperiode keine Nachbesserung erhalten, wird es dramatisch für die Kommunen.“

Kommunalverband: 200 Millionen Euro wären notwendig

Rund 200 Millionen Euro wären – so die Schätzung des Verbandes – für die Kommunen als Pauschalbetrag notwendig, besser noch: Die Kommunen hätten weiter spitz abrechnen dürfen – so wie in Thüringen, sagt Fittschen. Er kritisiert, dass die Richter bei ihrem Blick zurück nur auf die Straßenbaubeiträge, nicht aber auf Erschließungsbeiträge, den ländlichen Wegebau oder Sanierungsumlagen geschaut hätten. Und: „In den Pauschalen bleiben die steigenden Anforderungen an die Straßen unberücksichtigt.“

Das Land sieht sich mit dem Urteil in seiner Berechnung bestätigt. Im Abstand von vier Jahren werde überprüft, ob eine Anpassung der Mittelzuweisung erforderlich ist, so Marion Schlender, Sprecherin des Innenministeriums.

Zwei Szenarien denkbar

Grevesmühlen erhielt im vergangenen Jahr einen Ausgleich in Höhe von rund 120 000 Euro. Gäbe es die alte Regelung noch, hätte die Stadt rund 900 000 Euro Straßenbaubeiträge von den Grundstückseigentümern einnehmen können, so Bürgermeister Prahler. Die Differenz müsste die Stadt nun selbst finanzieren.

Konsequenz: Von vier geplanten Straßenbaumaßnahmen wird nur eine durchgeführt. Für Prahler gibt es grundsätzlich zwei Szenarien: Entweder wichtige Straßenbauvorhaben bleiben künftig liegen oder Kommunen holen sich das Geld über Steuern. Eine Erhöhung der Gewerbesteuern oder der Grundstücksteuer wolle er aber unbedingt vermeiden, so Prahler.

Von Martina Rathke