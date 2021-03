Sonderbare Regel: Schüler der Klassen 1 bis 6 und aus Abschlussklassen dürfen landesweit auch im Verein in Gruppen wieder aktiv sein. Da diese Freiheit an die Präsenzpflicht in der Schulverordnung gekoppelt ist, müssen aber zum Beispiel Siebt- oder Achtklässler weiter auf Sport verzichten.