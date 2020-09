Schwerin

Online den Bauantrag stellen, Abfallentsorgung, Hundesteuer oder Rente beantragen – dies soll bundesweit ab 2023 vollständig möglich sein. Mecklenburg-Vorpommern aber hinkt nach Ansicht von Experten hinterher. Nach langer Vorbereitung hat die Landesregierung ein Serviceportal (www.mv-serviceportal.de) am Start, das viel verspricht, aber wenig hält. Der Landesrechnungshof und Kommunen urteilen scharf: So werde MV die digitale Wende für Dienstleistungen von Verwaltungen verschlafen.

Vorwurf: Ministerium lässt Kommunen mit Problemen allein

„Das ist eine Mogelpackung“, sagt Martina Johannsen, Präsidentin des Landesrechnungshofs, deutlich. Bildlich gesprochen: „Das Regal ist da – aber es ist fast leer.“ Gerade mal 100 von 433 Serviceangeboten im Land seien nach Jahren im Netz, teils aber noch unvollständig. Mit Bundesleistungen sollen es 575 werden. Von volldigitalisiertem Service, wie es das Onlinezugangsgesetz (OZG) ab 2023 vorschreibt, sei man allerdings Lichtjahre entfernt.

Zudem habe die Landesregierung, konkret Digitalisierungsminister Christian Pegel ( SPD), keinen Plan zur Umsetzung in ganz MV. Es fehle an Standards für Kommunen, wie und in welcher Form die Inhalte zu liefern sind, an einer Lösung für elektronisches Bezahlen, an einer Richtlinie für die Umsetzung und einem geeigneten E-Government-Gesetz. Die Sorge: Wenn das Land nicht aus dem Mustopf kommt, machen Kreise und Städte den Online-Bürger-Service irgendwie allein. Das werde dann aber richtig teuer für den Steuerzahler.

Die Kommunen teilen die Kritik. Auf der Plattform gebe es bisher „relativ wenige Leistungen“, sagt Klaus-Michael Glaser, Dezernent beim Städte- und Gemeindetag MV. 2023 sei auch seiner Sicht für vieles „nicht zu halten“. Was Glaser vor allem moniert: Das Pegel-Ministerium müsste die Digitalisierung der Verwaltung landesweit koordinieren, tue es aber nicht.

Die Nutzer interessiere nicht, wer welche Leistung anbietet. „Bürger möchten es möglichst einfach haben“, so Glaser. Bei Wasserversorgung, Geburtsurkunde oder Steuerzahlung. Daher müsse ein einheitliches Portal her. Da mittlerweile aber auch einige Kommunen und Verbände auf eigene Faust die Digitalisierung angehen, sei ein Flickenteppich zu befürchten. Die Idee des MV-Serviceportals ist eine andere: alles aus einer Hand. Von zu Hause aus sollen Bürger alles digital erledigen können.

Das Ministerium erzählt eine andere Geschichte. MV sei bei der Umsetzung des OZG „auf gutem Weg“, sagt Pegels Sprecherin Renate Gundlach. Die Bundesländer hätten sich Themenfelder aufgeteilt; MV sei für das Themenfeld Bauen und Wohnen verantwortlich. Gundlach sichert zu: „Die volle Funktionsfähigkeit der Leistungen wird sukzessive bis Ende 2022 ausgebaut.“ Das Ministerium vergleicht den Aufbau der Digitalisierung mit der Herstellung einer Zeitung. Botschaft: Am Ende müsse alles stimmen und zusammenpassen. Dafür sei noch Zeit.

Kreis NWM als Vorreiter: Zur Not geht es auch allein

Der MV-Zeit voraus ist man im Landkreis Nordwestmecklenburg: mit E-Government-Strategie und halbjährlicher Bestandsaufnahme. Ein Schwerpunkt: Verfahren zu Baugenehmigungen. Allerdings könnte die Zusammenarbeit von Bund und Land besser sein, schätzt Kreissprecher Christian Wohlleben ein. Zur Not würde der Landkreis seine Onlineservices auch allein an den Start bringen können.

Einen eigenen Weg geht auch die Hansestadt Rostock. Neben bestehenden Leistungen sollen auf einem eigenen Portal in diesem Jahr weitere folgen. „Allen Beteiligten ist klar, dass wir für die Umsetzung des OZG einen Gang höher schalten müssen“, erklärt der für Digitalisierung zuständige Senator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD). Die Bürger hätten ein Recht darauf, dass Dienstleistungen rund um die Uhr online nutzbar sind.

„Keine Aussagen“ zur Anbindung an Onlinestrategie

Beim Landesrechnungshof malt man eine düstere Zukunft: Wenn MV online abgehängt bleibt, müssten Bürger im weiten Land für einen Behördengang schon mal einen ganzen Tag freinehmen. Etwa für Baugenehmigungen im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Das klingt schon fast nach Postkutsche und steinigen Wegen. Kreissprecher Achim Froitzheim weist dies zurück; schließlich gebe es Anlaufstellen für Baufragen in Anklam und Pasewalk. Wie und wann der Landkreis aber in eine landesweite Onlinestrategie eingebunden wird – dazu seien „derzeit keine Aussagen möglich“.

Von Frank Pubantz