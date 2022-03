Stern Buchholz in Schwerin statt Hansemesse in Rostock: Die Geflüchteten aus der Ukraine sollen jetzt in der Landeshauptstadt zentral erfasst und von dort im Land verteilt werden. Nach einem Test von mehreren Registrierungsgeräten in Rostock wurde offenbar klar: Die Technik vor Ort kann die Datenmengen nicht verarbeiten.