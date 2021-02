Goldberg

Missstände bei der Putenhaltung – Puten mit großflächigen Wunden, sterbende Tiere, Kadaver. Das belegen jetzt öffentlich gemachte Videoaufnahmen aus Mastbetrieben in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Gedreht von Aktivisten, die nachts in Ställe des Mastbetriebes „Gut Jäglitz“ eingedrungen sind und heimlich Kameras angebracht haben. Es sind Puten zu sehen, die wie Fußbälle zum Schlachttransport getreten werden. Zudem wurde gefilmt, wie mehrere Tiere mit einer Eisenstange oder einem Knüppel getötet werden. Manche der Puten flattern noch minutenlang, sterben langsam und qualvoll. Sachgemäße Tötungen mit Betäubung sehen anders aus, beklagt die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch (Ariwa), die die Aufnahmen gemacht hat. Eine Putenmastanlage stehe im mecklenburgischen Goldberg (Ludwigslust-Parchim), die andere im brandenburgischen Roddahn.

Kranke Puten sind „Ausschuss“

„Diese Puten sterben als ’Ausschuss’, weil eine medizinische Behandlung zu teuer wäre“, erklärt Sandra Franz, Pressesprecherin von Ariwa. Betreiber der Ställe ist der Niedersachse Thomas Storck, der bundesweit rund ein Dutzend Mastanlagen führt und zugleich einflussreichster „Geflügel“-Lobbyist Deutschlands ist. „Er ist als Betreiber für das Leid von vielen hunderttausend Puten jedes Jahr verantwortlich. Und als Lobbyist behauptet dieser Mann wörtlich, Deutschland hätte die ’besten Haltungsbedingungen der Welt’. Sein politisches Ziel ist klar“, folgert Franz: „Alles soll so bleiben, wie es ist. Damit dieses grausame Geschäft rentabel bleibt, für ihn und die gesamte Branche.“

Sieben Prozent der Puten sterben während der Mast

Zustände wie diese seien keine Ausnahme, beklagt Sandra Franz. Tote, kranke und verletzte Puten gehören in jeder deutschen Mastanlage zum Alltag. Gelenkentzündungen, Knochenprobleme, Brustblasen, Federpicken, Kannibalismus und Sterberaten von rund sieben Prozent seien Folgen der in Deutschland üblichen Mastbedingungen. Die betroffenen Tiere seien als „Verluste“ einkalkuliert. Und wenn ein Tier nicht von alleine sterbe, werde es oft auf brutale, häufig illegale Weise getötet. „Diese Aufnahmen zeigen kein individuelles Fehlverhalten, sondern das Prinzip, nach dem diese gewalttätige Branche funktioniert“, kritisiert Sandra Franz weiter.

Kontrollen häufig unwirksam

Die Bilder der versteckten Kameras sollen auch zeigen, warum Veterinärkontrollen keine Lösung, sondern ein Teil des Problems Tierindustrie sind. Zufällig filmten sie die Kontrolle einer Mastanlage in Brandenburg mit mehr als tausend Puten. Die Kontrolle dauerte nicht mehr als vier Minuten – in denen sich die Veterinäre zudem kaum von der Stelle bewegten, beklagt Sandra Franz. So würden massive Verletzungen, Wunden und Erkrankungen der Tiere kaum auffallen.

„Es gibt kein Fleisch von glücklichen Tieren“

Das Beispiel zeige: „Effektive Kontrollen sind nicht möglich und oft auch gar nicht gewollt“, betont Sandra Franz. „Erst wenn Tiere nicht länger als Ware gelten, kann mit solchen Bildern Schluss sein. Deshalb fordern wir eine echte Agrarwende, weg vom System der Tierausbeutung.“ Denn: Es gebe „kein Fleisch von glücklichen Tieren – nur von toten“.

Mitarbeiter verwarnt

Das Unternehmen „Gut Jäglitz“ versicherte am Dienstagabend auf OZ-Anfrage, dass der entsprechende Mitarbeiter wegen „groben Fehlverhaltens“ verwarnt und „freigesetzt“ worden sei. Auch mit dem Unternehmen, das mit der so genannten Ausstallung betraut war, habe man Kontakt aufgenommen. Der Film entspreche „nicht dem Alltag“ in den Ställen.

