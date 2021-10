In Rostock einschlafen und in Schweden wieder aufwachen: Die neue Fährverbindung von „Hansa Destinations“ befördert seit Ende August Passagiere und Güter zwischen der Hansestadt und dem kleinen Küstenort Nynäshamn bei Stockholm. Was bietet MS „Drotten“ den Passagieren? Die OZ-Reporter Katharina Ahlers und Ove Arscholl haben es getestet.