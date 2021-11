Schwerin

Nächste Runde in der Auseinandersetzung um angebliche Sex-Partys im Schweriner Landtag: Die Landtagsverwaltung zieht vor Gericht, um den AfD-Mann Thomas Kerl aus Greifswald zu zwingen, seine Vorwürfe einzustellen.

„Der Urheber der Vorwürfe hat gegenüber dem Landtag keine Unterlassungserklärung abgegeben“, so Sprecher Dirk Lange. Beweise habe Kerl auch nicht vorgelegt. Daher habe man jetzt „einen Rechtsanwalt damit beauftragt, die Unterlassung gerichtlich durchzusetzen“. Der Landtag strebe eine Verfügung des Gerichtes an und habe parallel eine zivilrechtliche Unterlassungsklage erhoben.

Untersuchung der Verwaltung ohne Hinweise

Kerl hatte vor einigen Wochen unter Berufung auf eine anonyme Quelle unterstellt, es solle Sex-Partys in Räumen der AfD-Fraktion und sogar im Plenarsaal des Landtags gegeben haben. In Videos bei Facebook war von leicht bekleideten Damen die Rede, die nachts bei der AfD zu Besuch gewesen sein sollen. Die Quelle behaupte, dass der Sicherheitsdienst von solchen Partys sogar Kenntnis gehabt habe.

Die Verwaltung leitete eine interne Untersuchung ein und kam zum Ergebnis: keine Erkenntnisse zu solchen Vorgängen. Landtagsdirektor Armin Tebben forderte AfD-Mann Kerl auf, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen und die Videos zu löschen – die Vorwürfe also einzustellen. Kerl kündigte an, dies nicht zu tun: „Die Sache stinkt zum Himmel und bedarf einer Aufklärung.“

In einem aktuellen Video nun rudert Thomas Kerl etwas zurück. Die kritisierten Videos habe er erst einmal abgeschaltet; er wolle keine Mitarbeiter im Landtag in Misskredit bringen. Aber: Die Unterlassung werde er nicht unterschreiben. Man solle doch ruhig Strafanzeige gegen ihn stellen, dann könnten die Vorwürfe vor Gericht untersucht werden. „Ich bitte darum“, so Kerl. Demnächst werde er „neue Fakten“ servieren.

Kerl hatte indirekt auch AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer mit den Sex-Partys in Verbindung gebracht. Er nennt dessen Namen in den Videos nicht, richtet aber „schöne Grüße an den Fraktionsvorsitzenden in Schwerin“. Kramer wies dies scharf zurück: „An den Vorwürfen ist nichts dran. Im Landtag hat es keine Orgien oder Partys gegeben.“

Von Frank Pubantz