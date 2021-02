Die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca bleiben in Abstimmung mit den Impfzentren in MV vorsorglich weiter ausgesetzt. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat am Mittwoch mitgeteilt, dass neben der Auslieferung vom 15. Februar nun auch die vom 11. Februar untersucht wird. „Wer sich unwohl fühlt, sollte einen Arzt aufsuchen“, appellierte er.