Schwerin

Um den Forderungen der aktuell laufenden Tarifrunde Nachdruck zu verleihen, ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zu Warnstreiks am 19. Januar in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf. Hierbei legen Beschäftigte der AOK Nordost für einen Tag die Arbeit im Homeoffice nieder. Eine kleine Abordnung Streikender wird sich um 10 Uhr in Berlin vor dem AOK-Sitz treffen.

Die bisherigen Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der AOK blieben erfolglos. Die Tarifgemeinschaft der Krankenkasse teilte mit, dass dieses Jahr Beschäftigte der AOK Nordost gänzlich von einem Tarifabschluss ausgenommen werden sollen. Ein Angebot wurde jedoch nicht vorgelegt. Ver.di kritisiert, dass dadurch Beschäftigte und Auszubildende dauerhaft vom Vergütungsniveau ihrer Kollegen ausgeschlossen würden und das Einkommen nicht ausreiche.

Ver.di fordert eine Anpassung der Tarifverträge für AOK-Beschäftigte und Auszubildende, die unter Anderem eine Erhöhung der Gehälter um 5,9 Prozent und eine höhere Ausbildungsvergütung um 150 Euro beinhaltet. Außerdem fordert die Gewerkschaft einen jährlichen Zuschuss für gesundheitliche Maßnahmen und verbesserte Aufstiegschancen in den ersten Beschäftigungsjahren. Die Tarifverhandlungen werden am 19. und 20. Januar 2022 fortgesetzt.

Von Caroline Bothe