Rostock

Seit zwei Wochen ist das Album „Rockschlager“ auf dem Markt. Es ist das zweite Album des Rock-Quartetts Brenner und enthält Coverversionen bekannter Schlagerhits der vergangenen 50 Jahre, darunter „Willst du mit mir geh’n“ (Daliah Lavi), „Tränen lügen nicht“ und „Mendocino“ (Michael Holm), „Am Tag, als Conny Kramer starb“ (Juliane Werding) oder „Ich liebe das Leben“ (Vicky Leandros).

OZelot hat mit Sänger Martin Goldenbaum (42) über seine Band, deren Entstehung und das neue Album gesprochen.

Wie ist die Band Brenner entstanden?

Wir sind alle Musiker und schon ein paar Jährchen im Geschäft. Wir kannten uns also schon von verschiedenen Konzerten. Unser Bassist Volker hat in Gifhorn einen Klub, wo er seine Lieblingskünstler auftreten lässt. Und da ist das eigentlich entstanden. Wir haben öfter telefoniert und immer mehr oder weniger im Ernst gesagt, dass wir doch eigentlich mal eine Band gründen müssten. Als dann Mario dazukam, meinte Volker, er würde noch einen geilen Gitarristen von der Musikschule kennen – und das war Marc.

Und dann haben wir uns mal bei Volker im Probenraum getroffen, um ein bisschen zu proben. Aber eigentlich haben wir nur Bier getrunken und uns kennengelernt. Volker und ich kannten uns. Und ich kannte auch Mario schon. Aber so hat sich das eben langsam entwickelt. Und weil wir ja alle Motorrad gefahren sind, wurde dieses Thema auch erst mal quasi um uns herum gebaut. Und so ist dann unser erstes Album entstanden.

Martin Goldenbaum im OZelot-Interview via Skype Quelle: Ove Arscholl

Und wo seid ihr nun als Band zu Hause?

Also Volker und Marc sind aus Gifhorn und Mario und ich leben in Berlin. Unseren Probenraum haben wir bei Volker in Gifhorn und da haben wir auch den Grundstein gelegt, aber wir sind jetzt keine Gifhorner Band. Wir sind von überall und nirgends.

Wieso ist das Motorradfahren jetzt wieder in den Hintergrund getreten?

Ach, das wirkte immer sehr präsent. Wir selbst fanden das geil, aber eigentlich sollte es ja um die Musik gehen.

Wieso heißt ihr Brenner?

Da hatten wir ein paar Listen. Jeder hat sich seine Gedanken gemacht, was er cool finden würde. Und wir waren uns einig, dass wir irgendwie was mit Feuer machen wollten. Und weil wir durch die Motorradfahrerei auch öfter mal über den Brennerpass gefahren sind, fanden wir das dann alle irgendwie geil. Das hat irgendwie am besten zu uns gepasst.

Das Album „Rockschlager“ ist bei Electrola erschienen. Quelle: Brenner

Auf dem ersten Album hattet ihr ja eigene Songs und nun covert ihr Schlager. Wie kam es dazu?

Wir waren damals bei der Silbereisen-Show „Alle singen Kaiser“. Da haben wir gemeinsam mit Florian Silbereisen „Die Gefühle sind frei“ von Roland Kaiser gespielt. Das war außerdem unser Fernseh-Debüt als Brenner und total aufregend für uns. Und wir wurden da sehr familiär und mit offenen Armen empfangen. Das war wie eine Familie, was wir sehr schön fanden. Und auf der Rückfahrt fanden wir es alle schade, dass es irgendwie so schnell vorbei war.

Da haben wir dann beschlossen, dass wir einfach noch ein paar mehr Schlager covern könnten. Da hat dann auch jeder gleich jede Menge Ideen gehabt, welche das sein könnten. Also, „Der Himmel brennt“ von Wolle Petry war eigentlich gleich gesetzt. Und dann haben wir mit der Plattenfirma Electrola gequatscht und die fand das auch cool und hat uns grünes Licht gegeben. Wir hätten gern noch mehr gemacht, aber dann mussten wir einfach eine Kernauswahl treffen. Von einigen Stücken mussten wir uns dann wieder verabschieden.

Und wieso sind es jetzt genau diese zwölf Songs geworden?

Weil wir da jeweils persönliche Geschichte zu haben. Ich hatte zum Beispiel irgendwann mal Liebeskummer, saß vor einem Späti in Berlin und habe auf meinen Kumpel Frank gewartet, mit dem ich proben wollte. Und weil er zu spät kam, saß ich da, habe in meinen Kaffee reingestarrt und war irgendwie traurig. Und dann kam aus dem Späti dieses Lied: „Nein, sorg dich nicht um mich. Du weißt, ich liebe das Leben!“ Und der Verkäufer hat so ultraschief mitgesungen, dass es irgendwie lustig war und ich direkt wieder gute Laune bekam.

Und darum kam mir das wieder in den Sinn. Eine andere Geschichte ist unsere erste Fahrt mit dem Auto nach Schwarzenbek in den Westen: Im Radio lief „Wunder gibt es immer wieder“ und ich habe irgendwie in meiner Erinnerung abgespeichert, dass meine Eltern sich in dem Moment ganz krass angeguckt haben. Das war ja auch irgendwie ein Wunder, dass dann die Grenze plötzlich offen war.

Von wem ist der deutsche Text von „Forever Young“?

Den haben wir zusammen mit Frank Ramond geschrieben. Das ist ein ganz toller Texter, der auch für Roger Cicero, Udo Lindenberg und Annett Louisan geschrieben hat. Und weil wir Franks Werke alle gut fanden, haben wir uns gefreut, dass wir das zusammen machen konnten.

„Wenn ein Mensch lebt“ singst du im Duett mit Maschine. Wie kam der Kontakt zustande?

Über unser Management. Es gab zu DDR-Zeiten mal eine Band namens Rosalili. Die wurden damals von Maschine produziert – und einer von denen ist unser Manager. Der ist also schon lange mit Maschine befreundet, so dass der auch schon mal von uns gehört hatte. Und ich bin ja ein alter Puhdys-Fan, habe damals mit meiner Punkband Bigos ein paar Puhdys-Songs gecovert. Und außerdem wollen wir damit auch eine Nummer dabei haben, die einen Bezug zu unserer Herkunft hat. Es ist zwar nicht richtig Schlager, passt aber trotzdem total gut.

Geht ihr denn demnächst auf Tour?

Ja, wir haben in diesem Jahr nur drei Konzerte, aber 2022 wollen wir tatsächlich auf Tour gehen.

Brenner-Sänger Martin Goldenbaum ist im mecklenburgischen Malchow aufgewachsen und lebt heute in Berlin. Quelle: Moritz Mumpi Künster

Du bist in Waren an der Müritz geboren und in Malchow aufgewachsen. Was ist heute deine Beziehung zu MV?

Na, ich wohne ja nun seit 2001 in Berlin und wollte eigentlich nur so für ein Jahr hier bleiben. Eigentlich bin ich ein Landei und vermisse die Natur. Inzwischen bin ich in Köpenick gelandet, weil mir in Kreuzberg und Neukölln was fehlte. Und bin ein totales Wasserkind. Ich hatte als Kind ein Boot, einen Hund und eine Angel und war damit auf der Müritz unterwegs.

Wenn ich heute in Richtung MV fahre, dann bin ich spätestens ab Wittstock ganz euphorisch, vermisse meine Freunde und bin immer wieder froh, nach Haus zu kommen. Also, ich fühle mich zwar in Berlin zu Hause, aber ich liebe unsere jährlichen Klassentreffen und das Stadtfest in Malchow. Also, ich bin recht regelmäßig in der alten Heimat. Das bleibt auch ein Zuhause für mich. Vermissen tu’ ich es permanent.

Was hast du als Jugendlicher für Musik gehört?

Als Kind bin ich mit so Leuten, wie Juliane Werding und Michael Holm aufgewachsen. Und ich war ein bisschen in Daliah Lavi verliebt als Kind. Aber ich war auch Elvis- und Beatles-Fan. Und meine erste CD war eine von Tom Petty. Und dann kam ich nachher so zu punkigen Sachen: Ärzte, Sex Pistols und auch Dritte Wahl aus Rostock. Mit denen haben wir auch schon auf einem Festival zusammen gespielt.

Brenner unterwegs Am Sonntag, dem 5. September, sind die Jungs von Brenner ab 10.45 Uhr bei Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten zu sehen. Und im nächsten Jahr wollen sie auf Deutschland-Tournee gehen.

Und welches Album hast du dir zuletzt gekauft?

Das aktuelle Album von Social Distortion.

Von Ove Arscholl