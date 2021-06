Rostock

Eine Landarztquote gibt es bereits in MV. Doch braucht das Land auch eine Amtsarztquote? Die Gesundheitsämter im Nordosten kämpfen mit einem akuten Amtsärzte-Mangel. Ein Dauerbrenner in den Behörden. Das Problem: Finden die Landkreise und kreisfreien Städte keine Ärzte mit einer Facharztausbildung für das öffentliche Gesundheitswesen, werden sie zumindest teilweise arbeitsunfähig gemacht.

Dass ein Facharzt im Gesundheitsamt zwingend tätig sein muss, verlangt das Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst in MV. Die Kreise und Städte im Land stehen unter Druck: „Sollte ein Gesundheitsamt nicht mit einem Amtsarzt besetzt sein, muss eine Kooperation mit einem anderen Gesundheitsamt erfolgen“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium in Schwerin.

Kommentar: Verwaltung muss sexy werden

Zwischen 2018 und 2022 will das Wirtschaftsminsterium Stipendien in Höhe von einer Million Euro vergeben und nähert sich so einer Quotenregelung. Für die finanzielle Unterstützung verpflichten sich die Medizinstudierenden, für eine Dauer von mindestens fünf Jahren in ländlichen Regionen – ambulant, im Krankenhaus oder im öffentlichen Gesundheitsdienst – tätig zu sein.

Fast alle Ämter in MV haben unbesetzte Stellen

Fast alle Gesundheitsämter im Nordosten haben aktuell Stellen für Ärzte ausgeschrieben. Die Hansestadt Rostock sucht einen Amtsarzt und einen weiteren Arzt. Rathaussprecher Ulrich Kunze: „Der Ärztemangel betrifft fast alle Gesundheitsämter – und zwar seit Jahrzehnten.“ Der Kreis Vorpommern-Greifswald sucht einen Leiter für die Behörde und einen Kinderarzt. Auch Ludwigslust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte haben Stellen ausgeschrieben.

Zwischen 2017 und 2020 haben nur drei Ärztinnen und Ärzte ihren Facharzt in Öffentliches Gesundheitswesen gemacht und zwar alle im Jahr 2019. Seit Jahren ungeschlagen sind Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Anästhesiologie und Kinder- und Jugendmedizin, die die höchsten Quoten aufweisen. So haben im selben Zeitraum 214 Mediziner in MV ihren Facharzt in Allgemeinmedizin gemacht und 109 in Kinder- und Jugendmedizin. „Diese Zahlen sagen aber nichts darüber aus, wo sie jetzt arbeiten – in MV oder in einem anderen Bundesland“, betont Kammer-Sprecherin Katarina Sass.

Aufgaben von Amtsärzten Amtsärzte erstellen unter anderem Gutachten und prüfen, ob jemand verbeamtet werden kann. Sie sind auch zuständig für die Prüfungen von Haftfähigkeiten im Auftrag von Gerichten oder erstellen Beurteilungen zur Arbeits- und Dienstfähigkeit. In den Gesundheitsämtern werden auch Impfungen verabreicht oder Beratungen zu chronischen Krankheiten durchgeführt.

Ärztekammer: Arbeitsbedingungen sind grottenschlecht

Die Rostocker Medizin-Studentin Luisa Garbe bestätigt den Trend. Sie sagt: „Die Arbeit im Amt ist patientenfern und basiert vor allem auf präventiven Maßnahmen wie Schuleingangsuntersuchungen.“

Dr. Wilfried Schimanke, Vize-Präsident der Ärztekammer MV, weiß um das Problem: „Die Gehälter für Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst sind zu niedrig und es gibt zu wenig Planstellen. Die Arbeitsbedingungen sind grottenschlecht.“ Von Digitalisierung sei in vielen Ämtern nicht viel zu sehen. Er sehe aber auch Vorteile im Öffentlichen Gesundheitsdienst: geregelte Arbeitszeiten, in der Regel kein Bereitschafts- und Nachtdienst. Von einer Quote halte er allerdings nichts. Die Mediziner müssten mit guten Arbeitsbedingungen motiviert werden.

Von Michaela Krohn