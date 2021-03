Stilow/Rostock

Ein Großteil unserer Ostereier kommt in diesem Jahr nicht von glücklichen Hühnern. Wegen der Geflügelpest, die seit Ende Oktober in Deutschland grassiert, müssen Halter in Mecklenburg-Vorpommern die Legehennen in vielen Landesteilen in die Ställe sperren. Während die Menschen wegen Corona im Homeoffice sitzen, zwingt das Geflügelpest-Virus die Hühner in den Lockdown mit Stallpflicht.

Stallpflicht bedeutet Stress für die Tiere

Bernd Glawe betreibt im vorpommerschen Stilow eine Mobilhaltung mit 900 Legehennen. Seit November leben seine Hennen der Rasse Lohmann Brown, die ansonsten an der frischen Luft auf einer großen Freifläche Auslauf haben, im Stall.

„Für die Tiere bedeutet die Stallpflicht Stress“, sagt Glawe. Die Tiere verlieren Federn, legen weniger Eier und auch die Stimmung im Stall zwischen den Tieren wird angespannter. Glawes Bauernhof mit dem „Eierhotel Willi“ liegt nur zwei Kilometer vom Greifswalder Bodden entfernt. Das Areal ist wegen der nahen Rastvögelplätze als Geflügelpest-Risikogebiet eingestuft.

MV neben Niedersachsen am stärksten betroffen

Für Mecklenburg-Vorpommern weist das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit seit Ende Oktober 26 Ausbrüche in Geflügelhaltungen auf. Nach Niedersachsen ist MV damit das am stärksten von der Seuche betroffene Bundesland. „Mittlerweile hat die Dimension der aktuellen Epidemie in Deutschland diejenige von 2016/2017 überschritten“, sagt eine FLI-Sprecherin. Das Risiko, dass Wildvögel die Seuche in die Ställe tragen, sei sehr hoch.

Betriebe auf Bodenhaltung umgemeldet

Wegen der Geflügelpest haben nach Angaben des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LaLLF) neben dem Betrieb von Bernd Glawe 40 weitere Halter die Produktion von Freiland- auf Bodenhaltung umgemeldet. Betroffen sind Betriebe in allen Flächenlandkreisen, wie Sprecherin Antje Krüger sagt. Nur noch 38 der insgesamt 79 Freilandhaltungsbetriebe produzieren damit Eier, die auch als Freilandhaltung deklariert sind.

Verbraucherzentrale wünscht Klarheit statt 16-Wochen-Frist

Ob es sich dabei aber tatsächlich um Eier von freilaufenden Hennen handelt, ist nicht immer sicher. Nach den EU-Vorgaben zur Eiervermarktung sind Halter gezwungen, erst nach einer Frist von 16 Wochen die Vermarktung ihrer Eier aus Freilandhaltung anzupassen. Nach Ablauf dieser Frist müssen konventionell erzeugte Eier als „Eier aus Bodenhaltung“ deklariert werden. Erst dann tragen sie statt der Freilanddeklarationsnummer 01 die Nummer 02.

Die Verbraucherzentrale in MV fordert deshalb mehr Transparenz und Klarheit vom ersten Tag an. „Im Interesse der Verbraucher wäre es schön, wenn die Eier nach Ausrufung der Stallpflicht als Bodenhaltungseier deklariert werden und nicht erst nach 16 Wochen“, sagt Sabine Rasch, bei der Verbraucherzentrale zuständig für Lebensmittel und Ernährung.

Stallpflicht hat Auswirkungen bis ins Marktregal

Für die betroffenen Landwirte ist die Geflügelpest ein herber ökonomischer Einschnitt. Denn die Aufstallungspflicht hat Auswirkungen bis ins Marktregal. Wenn Eier nicht mehr als Freiland-, sondern als Eier aus Bodenhaltung verkauft werden, bedeutet das im schlimmsten Fall einen Verlust von bis zu drei Cent pro Ei, wie die Geschäftsführerin des Geflügelwirtschaftsverbandes MV, Silvia Ey, schätzt. Von den 2,38 Millionen Legehennen in MV in Betrieben mit mehr als 3000 Legehennen werden 655 000 Tiere in ökologischer Haltung, 675 000 Tiere in Bodenhaltung und rund 1,05 Millionen Tiere im Freiland gehalten.

Soli-Eier sollen Verluste minimieren

Um die Verluste der betroffenen Tierhalter so gering wie möglich zu halten, sind die Eierverpackungen teils mit Aufklebern wie „Aufgrund der angeordneten Stallpflicht Eier aus Bodenhaltung“ versehen. Als sogenannte „Solidaritätseier“ werden diese in den Supermärkten weiter zu Freilandpreisen verkauft. Das helfe, Verluste zu minimieren, so Ey. „Die überwiegende Zahl der Verbraucher hat Verständnis für diese Situation.“

Hühner legen weniger Eier

Gerade für Betriebe mit Mobilstallhaltung ist die Aufstallung eine besonders hohe Herausforderung, da die Hennen ein sehr ausgeprägtes Auslaufverhalten haben. Dass es seinen Tieren im Stall nicht so gut gefällt, merkt Halter Bernd Glawe auch an der rückläufigen Eierproduktion. Statt 800 Eier pro Tag legen seine Hennen nur noch 700 Stück. Dennoch hielten sich die wirtschaftlichen Verluste in Grenzen, sagt er. Die Kunden akzeptierten weiter die bisherigen Preise für die Freilandhaltung. „Die regionale Erzeugung ist den Kunden wichtig“, sagt er.

Geflügelpest nur ein Problem neben Corona

Auf der Insel Rügen kommt derzeit wegen der Geflügelpest nicht ein Ei aus der Freilandhaltung, weiß Torsten Möller, Chef des Poseritzer Eierhofs. Der Poseritzer Eierhof verkauft rund acht Millionen Eier pro Jahr, davon 0,5 Millionen Bio-Eier an Verkaufsstellen im Raum Vorpommern. Möller befürchtet, dass die Situation noch eine Weile andauern wird. „Wenn wir uns das Infektionsgeschehen vor allem in Süddeutschland ansehen, ist nicht damit zu rechnen, dass die Legehennen bald wieder ins Freie dürfen.“ Die Geflügelpest ist allerdings nur ein Problem neben der Corona-Pandemie. „Der Markt ist derzeit total instabil und unberechenbar“, sagt er. Wegen der geschlossenen Gastronomie falle ein wichtiger Vermarktungsbereich weg.

Warten auf wärmere Temperaturen

Den Verbrauchern bleiben nur zwei Möglichkeiten, wenn sie regionale Eier mit der Herkunftskennzeichnung 13 für MV essen wollen. Entweder greifen sie auf Bio-Eier zurück, die allerdings in Geflügelpest-Risikogebieten aktuell auch nicht aus der Freilandhaltung kommen oder kaufen Eier aus Bodenhaltung. Mit einem Abflauen der Seuche ist wahrscheinlich erst zu rechnen, wenn es wärmer und trockener wird und der Frühjahrsvogelzug vorbei ist. Erst dann können die Hühner wieder ins Freie.

Von Martina Rathke