Alt Steinhorst/Wiepkenhagen

Die Corona-Pandemie hat Mecklenburg-Vorpommern auch in der Adventszeit fest im Griff. Vor allem Beherbergungsverbote, Kontaktbeschränkungen und die Absage sämtlicher klassischer Weihnachtsmärkte haben zur Folge, dass sich die Vorfreude auf die bevorstehenden Festtage bei vielen Menschen nicht so wirklich einstellen möchte.

Nun müssen Verbraucher vielerorts zudem noch für ihren beliebten Tannenbaum tiefer in die Tasche greifen. Pro Baum sind die Preise im Durchschnitt zwischen zwei und drei Euro gestiegen. Grund dafür sind nach Angaben des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger höhere Kosten für die Produzenten.

Mehrkosten wegen Hygienemaßnahmen

Auf dem Gelände des Unternehmens „Ostseetanne“ in Alt Steinhorst herrscht derzeit Hochbetrieb. Bis in die Abendstunden hinein stehen die Arbeiter dort auf der Plantage, ernten, verpacken und verladen Tannenbäume – bis zu 3000 Stück am Tag. Wegen der strengen Hygienemaßnahmen sind die sieben Angestellten und 30 Saisonarbeiter in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. „Maximal fünf Personen arbeiten derzeit zusammen“, erklärt Geschäftsführer Benedikt Schneebecke. Kontakt zwischen den Teams ist untersagt.

Auf dem Hof der Firma Ostseetanne werden Weihnachtsbäume für die Verkaufsstände verladen, die ab dem kommenden Wochenende öffnen. Quelle: OVE ARSCHOLL

Doch die Einteilung des Personals ist längst nicht der einzige Mehraufwand, den das Unternehmen in diesem Jahr auf sich nehmen muss. „Es sind viele Kleinigkeiten, die sich summieren: regelmäßige Corona-Tests, Desinfektion und Arbeitsquarantäne für die Helfer aus dem Ausland“, beschreibt Schneebecke weiter. Alles zusammen habe seinen Preis.

Großabnehmer verunsichert

Hinzu komme, dass viele der Großabnehmer, die zusammen rund 80 Prozent der gesamten Kundschaft ausmachen, aufgrund der derzeitigen Bestimmungen der Bundesregierung verunsichert seien. Denn solange Restaurants und Hotels geschlossen bleiben und sämtliche Weihnachtsfeiern abgesagt werden, sei unklar, wie viele Tannenbäume überhaupt benötigt werden. „Das sehen wir daran, dass einige unserer größeren Kunden sehr zögerlich mit ihren Bestellungen umgehen. Sie ordern lieber weniger, erst deutlich später oder gar nicht“, meint Schneebecke.

Trotz allem habe sich der Unternehmer dazu entschieden, die Verkaufspreise für seine Tannen nicht zu erhöhen. „Die Pandemie hat uns alle hart getroffen – ebenfalls viele unserer Kunden. Wir wollen ihnen daher nicht auch noch die Stimmung beim Kauf ihres Weihnachtsbaumes vermiesen. Gleichzeitig verstehe ich aber, dass andere Unternehmen keine andere Möglichkeit sehen, als ihre Bäume teurer zu machen. Für manche ist das der einzige Weg, ihren Betrieb zu erhalten.“

Preisanstieg nicht nur wegen Corona

Auch Gerhard Lindner, Betriebsleiter der Schauer und Lindner Pflanzenschule in Wiepkenhagen weiß um die Probleme während der Corona-Pandemie. Besonders schwierig sei für den Familienbetrieb in diesem Jahr die Suche nach Arbeitskräften gewesen. „Wir sind vor allem auf Saisonarbeiter aus Polen angewiesen. Einige konnten diesmal gar nicht kommen und für die anderen mussten wir spezielle Unterkünfte organisieren. Alles gar nicht so einfach und vor allem kostspielig.“

Nichtsdestotrotz sei die aktuelle Preissteigerung beim Handel mit den beliebten Tannenbäumen seiner Meinung nach nicht auf die Pandemie zurückzuführen. „Das hat sich schon längst abgezeichnet. Der Mindestlohn und die stetig steigenden Materialkosten führen dazu, dass die Betriebe ihre Preise anpassen müssen.“ In seinem Fall um knapp 1,50 bis zwei Euro pro Tanne.

Aber auch das Wetter spiele dabei eine entscheidende Rolle: „Die Trockenheit in den vergangenen Jahren hat vielen älteren Bäumen stark zugesetzt und viele der jungen Pflanzen konnten nicht richtig anwachsen“, so Lindner.

Nachfrage privater Haushalte gestiegen

Obwohl die Produzenten viele Herausforderungen bewältigen müssen, so ist die Zuversicht groß, dass sich der Aufwand lohnen werde. „Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage in diesem Jahr, verglichen mit der aus 2019, noch einmal steigen wird“, sagt Lindner. Genau so sieht es Schneebecke. „Das zumindest sagen uns unsere Zahlen aus unserem Online-Shop. Darauf haben jetzt schon mehr Menschen zurückgegriffen als noch in den letzten Jahren.“

Von Susanne Gidzinski