In einer Sondersitzung am Montag in Schwerin wollte die Landesregierung die Weichen für die Aufhebung einschneidender Corona-Vorschriften in Mecklenburg-Vorpommern stellen. Über die Pläne informierte die Regierung im Anschluss auf einer Pressekonferenz via Livestream. Hier können Sie das Video noch einmal anschauen.