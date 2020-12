Rostock

Mehr als jeder dritte Rentner in MV, der zuvor 40 Jahre lang gearbeitet hat, erhält im Alter weniger als 1000 Euro Rente pro Monat. Im Vorjahr betraf dies gut 104.000 der insgesamt 290.000 Rentenempfänger.

Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von Dietmar Bartsch, Linken-Bundestagsabgeordneter aus Prerow, hervor. In den alten Bundesländern liegt der Anteil der Rentner mit unter 1000 Euro trotz 40 Arbeitsjahren dagegen bei rund 25 Prozent.

Anzeige

Lesen Sie auch: Rostocker Rentner (79) zur Rentenerhöhung: „Wir sind noch nicht steuerpflichtig“

Künftige Rentner sind die „Dauerverlierer“

Mit durchschnittlich 1078 Euro monatlich standen MV-Rentner 2019 zwar im Bundesvergleich gut da, allerdings gilt dies weniger für Neu-Rentner im genannten Jahr, die 1011 Euro erhielten. „Heutige und künftige Rentner sind immer mehr Dauerverlierer der Politik der Bundesregierung“, schlussfolgert Bartsch. „Wenn die Durchschnittsrente auf Armutsniveau liegt, ist das ein Armutszeugnis für unser Land.“ In Österreich etwa liege der Satz rund 800 Euro höher. Bartsch’ Forderung: Auch in Deutschland müssten Beamte, Abgeordnete oder Selbstständige in die Rentenkasse einzahlen.

Mehr zum Thema:

Renten in MV werden nur noch bis 2025 „gestützt“: Linke warnt vor Altersarmut

Immer mehr Pflegebedürftige in MV sind auf Sozialhilfe angewiesen

Verlierer im Renten-Vergleich sind auch in MV immer noch Frauen. Mit 1016 Euro erhielten sie im Vorjahr im Schnitt 140 Euro weniger als Männer. Eine „Ohrfeige für ihre Lebensleistung“, erklärt Simone Oldenburg, Linken-Fraktionschefin im Landtag. Die Löhne in MV müssten spürbar steigen. „Wer ein Leben lang arbeitet, darf nicht in Altersarmut stürzen.“

Von Frank Pubantz