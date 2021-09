Rostock

Jeder fünfte Beschäftigte in MV erhält für seine Arbeit unter zehn Euro brutto pro Stunde, also etwa Mindestlohnniveau (aktuell 9,60). Jeder Dritte muss mit weniger als zwölf Euro auskommen – das, was die SPD deutschlandweit nach der Bundestagswahl als neuen Mindestlohn durchsetzen möchte. Die Linke fordert gar 13 Euro Mindestlohn – fast jeder zweite Arbeitnehmer im Nordosten liegt darunter.

Bartsch: Leistungsträger in MV unterbezahlt

Dietmar Bartsch, Linken-Bundestagsabgeordneter aus Prerow, hat beim Statistischen Bundesamt eine aktuelle Sonderauswertung vornehmen lassen. Basis seien Zahlen aus 2018, die aber noch heute weitgehend verwertbar sein sollten. Ergebnisse: MV hatte mit 15,86 Euro den schlechtesten Durchschnittslohn aller Bundesländer. Spitze: Hamburg (21,89) und Hessen (20,82).

Unter zehn Euro brutto gab es laut Statistischem Bundesamt in MV bei 117 000 der 624 000 Beschäftigungsverhältnisse. Unter zwölf Euro sind es bei 237 000, unter 13 Euro bei 281 000 Jobs. Unter 15 Euro brutto seien bei 362 000 Jobs, als weit mehr als der Hälfte, ermittelt worden. Bei 501 000 – 80 Prozent – gab es einen Bruttolohn von weniger als 20 Euro pro Stunde.

MV sei immer noch „im Lohnkeller“, stellt Dietmar Bartsch fest. „Das ist auch die Bilanz von Manuela Schwesig und von acht Jahren SPD im Bundesarbeitsministerium.“ Die Zahlen belegten ein „erhebliches Defizit an Leistungsgerechtigkeit“. Bartsch: „Die wahren Leistungsträger im Land – die Altenpflegerin, der Paketbote, die Kassiererin, der Polizist – sind unterbezahlt.“ Niedrige Löhne seien dabei auch ein Problem für Sozial- und Steuerkassen. Bartsch fordert: „Wir brauchen deutlich höhere Löhne, wenn genug Geld für Renten und Gesundheit da sein soll.“

Von Frank Pubantz