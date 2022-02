Die Beschäftigten der Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund sollen ab 1. März in Transfergesellschaften wechseln. Das Regierungskabinett will am Dienstag über einen Millionen-Kredit entscheiden. So sollen die Werftler weitere vier Monate abgesichert werden – bis es vielleicht mit dem Schiffbau weitergeht.