Das Schicksal der MV Werften hängt an einem weltweit agierenden Konzern, der sein Geld mit Luxushotels, Kreuzfahrten und Glücksspiel verdient. In England betreibt Genting die „Resort World“– ein gigantisches Hotel mit Casino und Shoppingmall. Hier lässt sich beobachten, warum das Unternehmen in der Krise steckt.