Birmingham

Wie steht es wirklich um Genting, den Eigner der insolventen MV-Werften? Nach eigenen Angaben steht der Hongkong-Ableger des Konzerns vor der Pleite. Der Handel der Aktie wurde ausgesetzt. Ein Trick, um Druck auf Bundes- und Landesregierung auszuüben und so doch noch an Kredite in Millionenhöhe zu kommen?

Um der Antwort auf diese Frage näher zu kommen, hat die OSTSEE-ZEITUNG sich in Gentings gewaltiger „Resorts World“ in England umgesehen. Es ist Teil des Mutterkonzerns aus Malaysia, der mehrere Casinos und eben dieses Hotel in Großbritannien betreibt.

Ein Hotel so groß und ausgestattet wie ein Kreuzfahrtschiff

Am Rande von Birmingham, unmittelbar neben Flughafen und Messegelände, liegt eine von mehreren Anlagen weltweit, die der Konzern unter dem Namen „Resorts World“ betreibt. Sie besteht aus dem Genting Hotel, Spielcasinos, Bars, einer Einkaufsmeile und zahlreichen Spezialitätenrestaurants. Es gibt ein Kino, eine Bowlingbahn, Tagungsräume und angrenzend eine Sportarena.

Erst 2015 wurde die Anlage eröffnet, entsprechend neu wirkt auch heute alles. Die Plaza im Innenbereich des Gebäudekomplexes erinnert an ein etwas unterkühltes Shoppingcenter. Mancher mag sich auch an die Vergnügungsmeile eines Kreuzfahrtschiffes erinnert fühlen. Die Vermutung liegt nahe, dass das Resort auch Vorlage für die „Global Dream“ war, Gentings bei den MV Werften in Auftrag gegebener Kreuzfahrt-Riese. Die Zukunft des Schiffes ist ungewiss.

Es gibt mehr Mitarbeiter als Gäste

Die der Resorts auch, denn Genting hat durch die Corona-Krise weltweit mit ausbleibenden Einnahmen zu kämpfen. Anzeichen dafür gibt es auch in Birmingham – allerdings erst auf den zweiten Blick. Alle Läden sind geöffnet. Besucher kaufen ein oder vergnügen sich in den Spielhallen, in denen die Automaten Tag und Nacht blinken und Geräusche ausspucken.

Allerdings: Viel los ist nicht. Die Parkplätze sind leer und insgesamt sind am frühen Nachmittag wohl weniger als 100 Gäste im gesamten Komplex unterwegs. Die Mitarbeiter sind weit in der Überzahl. Am Personal wird nicht gespart. Sauberkeit und Service sind tadellos. Ob der mangelnde Zulauf am Wochentag oder Corona liegt? Ab Donnerstag sei es sehr viel voller, heißt es an der Rezeption. Von einer Insolvenz der MV Werften habe man nichts gehört.

Die Eindrücke aus der blinkenden „Resorts World“ zeigt das Video aus Birmingham. Weitere Infos am Mittwoch ab 19 Uhr im OZ live aus London.

Von Juliane Schultz