Wismar

Gute Nachricht für die Beschäftigten der MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund. Das große Kreuzfahrtschiff „Global Dream“, das zu gut 70 Prozent fertiggestellt im Wismarer Dock liegt, gehört den MV Werften und nicht dem Mutter-Konzern Genting Hongkong oder einem anderen Konzern-Teil. Für Beobachter eine gute Grundlage zur geplanten Rettung der MV Werften nach Insolvenzantrag.

„Das Schiffsbauwerk gehört den MV Werften. Zur Sicherung von Darlehen ist es mit Hypotheken belastet“, erklärt der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen auf OZ-Anfrage. Auch in der Landesregierung herrschten darüber zuletzt Zweifel. Claudia Müller, maritime Koordinatorin der Bundesregierung, erklärt: „Das bedeutet, dass das Schiff in jedem Fall zu Ende gebaut werden muss, um den Ausfall für Werften und Steuerzahler möglichst gering zu halten.“

1,5 Milliarden Euro soll die „Global Dream“ am Ende kosten, Ende 2022 fertig sein. Es ist das Schlüsselprojekt, von dem die weitere Zukunft auf den Werften abhängt. Denn kann das Schiff verkauft werden, fließt wieder Geld zurück, auch für mögliche neue Projekte. Diese Hoffnung haben Vertreter der Landesregierung wiederholt geäußert.

Videos und Bilder von der „Global Dream“: Wird in den Betten jemals jemand schlafen?

Kosten für Fertigstellung von mehr als 500 Millionen Euro

„Einige hundert Millionen Euro“ seien allerdings noch in den großen Pott zu investieren, sagt Carsten Haake, der als Geschäftsführer der MV Werften weiter vor Ort ist, um den Insolvenzverwalter Christoph Morgen zu begleiten. „500 plus“, ergänzt Morgen. 500 Millionen Euro. Das Ziel sei es, das erste Schiff der riesigen Global Class (342 Meter lang) fertigzustellen und zu verkaufen.

Erstes Gespräch zwischen Insolvenzverwalter und Genting

Am Freitag beriet Insolvenzverwalter Morgen mit der Genting-Spitze darüber, wie es weitergehen könnte. „Wir haben in guter, konstruktiver Atmosphäre ein erstes Gespräch geführt und werden nach Lösungen für die Finanzierung suchen“, sagt er. Zu Inhalten werde er sich erst äußern, wenn ein Ergebnis vorliegt. Bis Montag sollen die Löhne der Werften-Beschäftigten über Insolvenzgeld gezahlt werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat den MV Werften Unterstützung für einen Neustart zugesichert.

Auch Weiterbau der „Global 2“ in der Insolvenz ein Thema

Morgen zeigt sich optimistisch: Er könne sich sogar vorstellen, die „Global 2 in der Insolvenz zu Ende zu bauen“, erklärte er in Wismar. Für das zweite Riesenschiff lagern in Warnemünde Teile im Wert von rund 300 Millionen Euro. Bedingung sei, so Morgen: Das Schiff müsse finanzierbar sein und einen Abnehmer haben.

Was Werftarbeitern Hoffnung machen kann: Christoph Morgen verteilt reichlich Lob an die Werften. „Es gibt ganz wenige Werften, die solche Schiffe bauen können.“ Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) spricht gar von „exzellenter, weltbester Arbeit“.

Allerdings braucht es Abnehmer für den Prototyp, die „Global Dream“. Laut Genting-Boss Tan Sri Lim wolle der Konzern das Schiff immer noch haben, erklärt Haake. Am Ende wohl eine Frage des Preises. Nach OZ-Informationen soll Genting selbst mehrere hundert Millionen Euro in das Schiff gesteckt haben. Weiteres Geld sei über Bankenfinanzierung geflossen. Morgen erklärte in Wismar: „Genting wird hier enorm viel Geld verlieren.“

Am Montag Entscheidung über Landes-Millionen vor Gericht

Bei den Verhandlungen um weitere Staatskredite mit Bund und Land habe Genting aber keine Garantie abgeben wollen, dass das Schiff 600 Millionen Euro Wert hat, sollte der Konzern selbst es letztlich doch nicht abnehmen, heißt es aus Regierungskreisen. Der Bund hatte zudem einen Beitrag von 60 Millionen von Genting gefordert, wenn 600 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsförderungsfonds fließen sollen. Genting schlug das aus, Folge: der Antrag auf Insolvenz für acht Gesellschaften der MV Werften.

Genting hat das Land auf die Auszahlung von 78 Millionen Euro Darlehen verklagt, das für den Fall von Liquiditätsproblemen beim malaysischen Konzern vereinbart war. Darüber will das Landgericht Schwerin am Montag entscheiden. Nach Auffassungen in der Landespolitik stehen Gentings Chancen nicht schlecht – denn die Regierung habe schlecht verhandelt.

Von Frank Pubantz