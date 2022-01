Wismar/Schwerin

342 Meter lang, 45 Meter breit, zu 75 Prozent fertig: So liegt das Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ im Wismarer Dock. Doch was soll aus dem bis zu 1,5 Milliarden Euro teuren Pott nach dem Insolvenzantrag der MV Werften werden? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) haben das Ziel formuliert, den Weiterbau unter Regie eines Insolvenzverwalters zu sichern. Aber gibt es dafür überhaupt einen Interessenten?

Experte: Kein Bedarf an „Global Dream“ in der westlichen Welt

Franz Neumeier, Kreuzfahrt-Experte und Reisejournalist aus München, sieht derzeit keinen Markt für die „Global Dream“. Quelle: Oliver Asmussen

Den Daumen senkt Franz Neumeier, Kreuzfahrtexperte und Reisejournalist aus München. Er sehe mehrere Punkte, die gegen eine Vermarktung der „Global Dream“ sprechen. Dies seien Größe und Zielmarkt, aber auch technische Standards. Die Global soll bis zu 9500 Passagiere aufnehmen, in China gar vier pro Kabine. Völlig unüblich in Amerika oder Europa. „Dafür gibt es in der westlichen Welt keinen Bedarf“, so Neumeier. Hier gehe wegen der Pandemie der Trend eher wieder zu kleineren Schiffen oder geringere Auslastung, wie das Beispiel Aida Cruises zeige.

Überhaupt sehe er wegen Corona kaum Chancen, ein so großes Schiff demnächst am Markt zu platzieren. „Der asiatische Markt ist tot“, so Neumeier. Es werde wohl zwei, drei Jahre dauern, bis die Nachfrage wieder steige. Hieße: weitere Millionen-Kosten für ein Schiff, das rumliegt.

Skepsis auch bei Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der IHK Rostock. „Man sollte sich gut überlegen, ob das Schiff am Markt noch gebraucht wird, wenn der Genting-Konzern es selbst in Frage stellt“, sagt er. Andere Stimmen aus der Wirtschaft sind unter der Hand deutlicher: Womöglich wäre es sinnvoller, den „Schrottpreis“ des Schiffes zu nehmen, statt weiter ins Risiko zu gehen.

„Nicht chancenlos“ sieht dagegen ein Branchenkenner den Plan, die „Global Dream“ fertigzubauen. Zunächst wäre es ja immer noch möglich, dass die Reederei Dream Cruises von Genting das Schiff wie geplant übernimmt. Auch sonst gebe es weltweit einige Player, die das Schiff kaufen könnten. „Es kommt dann auf den Preis an.“

Das Wirtschaftsministerium schweigt auf OZ-Anfrage zu Plänen für das Schiff. Zunächst müsse ein vorläufiger Insolvenzverwalter für die MV Werften bestellt werden, so ein Sprecher. Der Landtag soll sich am Donnerstag zur Krisensitzung treffen. AfD und FDP haben bereits einen Untersuchungsausschuss ins Spiel gebracht.

Werften: Insolvenzanträge für acht Gesellschaften

Die MV Werften haben Insolvenzantrag für acht Gesellschaften gestellt. Nach Angaben des Amtsgerichts Schwerin gelte dies für die MV Werften Holdings Limited, die Betreiber- und Besitzgesellschaften in Wismar und Rostock, die Stralsunder Betreibergesellschaft, die MV Werften Fertigmodule GmbH (Wismar) und die Fertigmodule Property GmbH. Nicht enthalten wäre damit die MV Werften Stralsund Property GmbH, die Besitzgesellschaft am Sund. Das könnte ein Zeichen in Richtung Verkauf von Flächen und Anlagen sein. Die Stadt Stralsund hat Interesse bekundet.

Finanzlücke bei Genting dreimal größer als bekannt?

Derweil streiten Spitzenanwälte aus Frankfurt/Main und Hamburg darüber, wie es mit den MV Werften weitergeht. Kommenden Montag will das Landgericht Schwerin entscheiden, ob das Land Mecklenburg-Vorpommern per einstweiliger Verfügung ein Darlehen von 78 Millionen Euro zahlen muss. Im Juni war vereinbart worden, dass Land und Bund Genting für den Fall einer Liquiditätslücke unter die Arme greifen.

Die Positionen prallten am Dienstag im Landgericht Schwerin aufeinander. Das Land hat den Vertrag nun sogar gekündigt, weil sich die Gesamtsituation Gentings massiv verschärft habe, sagt Klaus Kamlah, Anwalt der Regierung. Zur bekannten Liquiditätslücke von 130 Millionen Euro seien im November weitere rund 420 Millionen bekannt geworden. Erklärung: Das Finanzloch läge im Jahre 2025 also bei 550 Millionen Euro, weit über 600 Millionen US-Dollar. Fraglich sei, ob Genting das Darlehen überhaupt zurückzahlen kann, so Kamlah. Auch hätte der Konzern die Überschuldung mitteilen müssen. Das sieht Genting anders und beruft sich auf Insolvenzrecht auf Bermuda.

Vor Gericht: Genting wirft dem Land Regelbruch vor

Die Genting-Anwälte Sabine Vorwerk und Alexandros Chatzinerantzis werfen der Landesregierung vor, Regeln zu brechen. Die Vereinbarung zum Darlehen sei wegen einer möglichen Notlage Gentings getroffen worden – und genau die gebe es jetzt. Bei Verweigerung des Darlehens werde Genting weiter „destabilisiert“. Der Konzern müsse Verbindlichkeiten an Dritte begleichen. Das Land habe für die 78 Millionen Sicherheiten in dreistelliger Höhe.

Das Land erklärt, dass es die Summe nicht auszahle, weil der Bund zu Genting auch einen Rückzieher gemacht habe. Hier deutete das Gericht aber bereits an: Einen Zusammenhang bei der Auszahlung sehe es nicht.

IHK-Chef: Land hat nicht mit offenen Karten gespielt

Entsetzen bei IHK-Präsident Strupp zur gestiegenen Liquiditätslücke bei Genting. Das Land habe davon offenbar schon länger gewusst. „Wir sind sauer, dass man nicht mit offenen Karten spielt.“ Es gelte nun, die Zulieferer der Werften vor Schaden zu bewahren.

Die Bundesregierung hat von Genting zuletzt einen Beitrag über 60 Millionen Euro für den Weiterbau der „Global Dream“ gefordert und über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds 600 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Einigung kam nicht zustande, laut Bund und Land, weil Genting sich weigere.

Genting wiederum macht in einer Mitteilung an der Hongkonger Börse den Regierungen in Deutschland schwere Vorwürfe. Das Geld stehe dem Konzern zu, heißt es da. Es gebe nun eine „erhebliche Lücke“ bei der Liquidität – mit Konsequenzen. Der Konzern könne womöglich Forderungen Dritter nicht bedienen. Man habe alles getan, um Bund und Land entgegenzukommen. Am Ende seien 42 der geforderten 60 Millionen angeboten worden. Genting spricht von US-Dollar – falsch, heißt es dazu aus der Landesregierung.

Von Frank Pubantz