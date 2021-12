MV Werften: Genting verklagt Land und bekommt Millionen zur Rettung

Schwerin/Wismar

Das Tauziehen um die MV Werften nimmt immer kuriosere Formen an: Der Konzern Genting Hongkong hat vor Gericht geklagt und einen Teilerfolg gegenüber dem Land erzielt. Die Landesregierung muss jetzt 5,6 Millionen Euro freigeben, damit die Werften vor Insolvenz bewahrt werden und ins neue Jahr kommen.

In der Politik sorgt die Klage für reichlich Verärgerung. Genting suche sich ausgerechnet das Land aus, um Geld zu erklagen, wo Schwerin doch über die Jahre immer wieder für Genting in die Bresche gesprungen sei. Schwerin hat bereits zugestimmt, dass 78 Millionen Euro an Genting fließen, um die 2000 Jobs auf den Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund zu retten. 300 Millionen Euro soll der Bund beisteuern, 60 Millionen von Genting kommen. Darüber streiten die beiden letztgenannten Parteien jedoch seit Tagen. Bisher ohne Einigung.

Verstimmung auch bei der Landesregierung. Man sei überrascht von der Klage Gentings, heißt es in einer Erklärung von Finanz- und Wirtschaftsministerium. „Dagegen hat sich das Land juristisch gewehrt.“ Doch das Landgericht Schwerin habe die Regierung zur Auszahlung eines Teilbetrages verpflichtet. Genting fordere weiterhin die gesamte Summe. Die Landesregierung sei über das Vorgehen des Konzerns „irritiert“.

Am kommenden Mittwoch soll der Finanzausschuss des Landtags erneut zu den MV Werften beraten.

Mehr in Kürze.

Von Frank Pubantz