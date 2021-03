Rostock/Wismar/Stralsund

Die Spannung steigt, was wird aus den MV Werften. In Bundes- und Landesregierung ist nach OZ-Informationen immer noch keine Entscheidung gefallen, ob die angeschlagenen Werften weitere rund 450 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds erhalten. Obwohl Colin Au, Kreuzfahrt-Chef von Mutterkonzern Genting Hongkong, bereits wiederholt zu Gesprächen in Deutschland angekündigt war, verschiebe sich dies auf kommende Woche, ist zu hören.

Kein Bekenntnis von Genting zu einem zweiten Global-Schiff

Der Bund wolle erst mit dem Genting-Manager sprechen, wenn ausstehende Gutachten zur Zukunft von Genting und den MV Werften auch Hand und Fuß haben. Parallel verhandelt die IG Metall mit den Werften über die Bildung einer Transfergesellschaft zur Rettung von Arbeitsplätzen. Die Werften hatten angekündigt, bis zu 1200 der knapp 3000 Mitarbeiter in Wismar, Warnemünde und Stralsund abbauen zu wollen.

Bestandteil der Gespräche mit Bund und Land sei die Fertigstellung der beiden in Bau befindlichen Kreuzfahrtschiffe „Global 1“ in Wismar und „Crystal Endeavor“ in Stralsund. Abnehmer der „Global“ solle die Genting-Gesellschaft Dream Cruises sein, für die „Endeavor“ Crystal Cruises, auch eine Genting-Tochter, berichten Insider.

Darüber hinaus haben die SPD im Landtag und auch Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) den Bau eines weiteren Global-Schiffes ins Gespräch gebracht, um Jobs zu retten. Ein Bekenntnis von Genting dazu „fehlt bisher“, sagte Glawe gestern in Grimmen.

Im Landtag gibt es zum Thema MV Werften einen Rückenwindantrag für die Regierung. Es solle alles für eine positive Fortführungsperspektive der MV Werften getan werden; dafür müsse Genting die Staatskredite vom Bund erhalten, fordern SPD und CDU vor der Sitzung kommende Woche. Außerdem sollte der Bund für neue Schiffe der Werften Exportgarantien absichern. „Das Konzept der MV Werften bleibt in seiner grundsätzlichen Ausrichtung zukunftsfähig“, werten SPD und CDU.

FDP-Abgeordneter: Rettung der Werften kann kostspielig werden

Aus Sicht des FDP-Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold werden hier die Vorzeichen verkehrt. Denn zunächst müsse Genting nachweisen, ob die Werften überhaupt eine Chance haben – erst dann könnten weitere Staatskredite fließen. SPD und CDU hätten wohl „nicht verstanden, wie kostspielig der Versuch werden kann, die MV Werften zu retten“, so Reinhold. „Wenn Genting nicht imstande ist, als Unternehmen aufzuzeigen, wie MV Werften nachhaltig Gewinne erwirtschaften und die gewährten Kredite zurückzahlen soll, dann verbietet es sich, weiter Steuergeld zu riskieren.“

Die „Crystal Endeavor“, eine Expeditionsyacht von gut 160 Metern Länge, soll nach OZ-Informationen am Freitag von der Stralsunder Werft aus zu einer dreitägigen Testfahrt starten. Ab 9 Uhr, so ist zu hören. Keine Gewähr. Die MV Werften reagieren seit Wochen nicht auf konkrete Anfragen.

Ende Mai soll die „Endeavor“ verkauft sein. Man rechne mit 150 Millionen Euro „Rückflüssen“, so Glawe. „Wir haben mit Genting vereinbart, dass das Geld in MV bleibt.“

