Wismar/Stralsund

Mit Fertigstellung der Luxusyacht „Crystal Endeavor“ geht auf der Werft in Stralsund zunächst die Arbeit aus, am Sonnabend ist die Taufe geplant. Nach internen Plänen soll mit gut 300 mehr als die Hälfte der Beschäftigten im Sommer in eine Transfergesellschaft wechseln. Andere helfen beim Bau des Kreuzfahrtschiffes „Global 1“ in Wismar aus, ist aus der Belegschaft zu hören.

Kommen keine neuen Aufträge, sollen bis Mitte 2022 auch in Wismar und Warnemünde fast alle der knapp 2600 Mitarbeiter in dieser Gesellschaft landen. „Ein Abwicklungsszenario“, ist zu hören. Wie geht es nun weiter, nachdem der Bund kürzlich 300 Millionen Euro neue Kredite bewilligt hat?

Finanzierung der Global 2 soll bis zum Herbst stehen

Werften-Mutter Genting Hongkong sei jetzt am Zug, erklärt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). „Wir werden Anfang August in eine neue Gesprächsrunde gehen.“ Er setze darauf, dass es Anschlussaufträge geben wird. Für ein zweites Mega-Schiff der Global Class (342 Meter lang) liege eine Absichtserklärung von Genting vor. Diese stehe jedoch unter „Finanzierungsvorbehalt“. Heißt: Noch ist unklar, wo Geld für den Bau des Schiffes herkommt. Das solle sich „bis zum Herbst“ ändern, heißt es aus dem Ministerium. „Wir hoffen, dass es eine Lösung geben wird, viele Leute wieder aus der Transfergesellschaft zurückzuholen“, so Glawe. Er behalte seinen Optimismus. Auch für eine zweite Endeavor soll es einen Interessenten geben.

Am Rande der Endeavor-Taufe in Stralsund soll es nach OZ-Informationen Gespräche zwischen Bund, Land und MV Werften/Genting geben. Skepsis zum Bau weiterer Schiffe herrsche weiter in Berlin, berichtet eine hochrangige Quelle. Etwa dazu, wie Genting die Global 2 mit über einer Milliarde Euro finanzieren will. „Der Bund verlangt echte Garantien.“

Aus Sicht der Gewerkschaft drängt die Zeit. Man sei „sehr froh“, dass die Endeavor bald auf große Fahrt geht, sagt Guido Fröschke von der IG Metall. „Aber wichtiger ist, was danach auf der Werft passiert.“ Die MV Werften haben bisher nicht auf eine OZ-Anfrage reagiert.

Von Frank Pubantz