MV Werften: Insolvenzverwalter rechnet mit Neustart - aber nicht sofort

Für Larry Viklund und Thomas Lübcke war der Freitag ihr vorerst letzter Arbeitstag. Die beiden Schiffbauer räumten ihren Spind leer und gaben die Schlüssel ab. „Das ist schon ein komisches Gefühl“, sagt Lübcke. Der 54-Jährige arbeitet seit 1984 auf der heutigen MV Werft und erlebte schon viele Höhen und Tiefen und aktuell die zweite Insolvenz. „Aber es geht weiter. Es geht immer weiter“, sagt er und lacht trotzig.

Larry Viklund (28), der mit Lübcke zusammen in der Materialtransport-Abteilung arbeitete, sieht den Schiffbau am Standort ebenfalls noch nicht am Ende. Der 30-Jährige ist gebürtiger Rostocker, wuchs in Schweden auf, kam zurück und machte beim Rostocker Hafenbetrieb eine Ausbildung zum Hafenlogistiker. Als die MV Werften 2016 mit dem Kreuzfahrtschiffbau groß durchstarteten, heuerte er an. Er sei eigentlich ganz optimistisch, dass es weiter geht, sagt der junge Mann. „Bei den Kollegen, die gerade ein Haus gebaut haben, ist die Stimmung natürlich etwas anders.“

580 Schiffbauer sind hier noch beschäftigt, knapp 2000 sind es auf den drei MV Werften, zu denen noch Wismar und Stralsund gehören, insgesamt. Am Freitag fanden an allen drei Standorten Kundgebungen der IG Metall statt. In Warnemünde kamen mehrere hundert Leute. Tenor: Es sieht trotz der Insolvenz gar nicht so schlecht aus. „Es gibt großes Interesse, hier Offshore-Plattformen zu bauen“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen, der nach eigenen Angaben gerade mit vielen Interessenten verhandelt.

Zwei Jahre bis zum nächsten Auftrag müssen überbrückt werden

Solche Plattformen wären für die Werft nichts Neues: Vor zehn Jahren stellte die Werft, die damals noch Nordic Yards hieß, bereits riesige Umspannwerke für Nordsee-Windparks her. Nun könnte es wieder ähnliche Projekte geben. Welche Unternehmen dahinterstehen, sagte Morgen nicht. Kleiner Haken: Der Plattformbau beginnt, wenn er denn kommt, frühestens in knapp zwei Jahren. Bis dahin müssten die Beschäftigten aber unbedingt gehalten werden. Auch für diese Übergangszeit gebe es bereits Ideen für Projekte, erklärte der vorläufige Insolvenzverwalter, ohne Details zu nennen.

Kundgebung vor der Werft in Warnemünde Quelle: Frank Söllner

Ohne ihre gut ausgebildeten und eingespielten Fachkräfte ist die Werft wertlos, waren sich alle Redner am Werkstor einig. „Wir stehen hier vor prächtigen Hallen, aber das Kapital sind die Beschäftigten“, sagte IG Metall-Regionalgeschäftsführer Stefan Schad. Dieses Kapital ist auch andernorts begehrt, berichtet der Gewerkschafter. Erst vor ein paar Tagen habe ihn ein süddeutscher Kranbauer angerufen, der sofort 300 Schweißer einstellen wollte. „Bleibt uns erhalten, bleibt in MV. Lasst uns das anpacken“, appellierte Betriebsrat Jörg Sens an seine Kollegen.

IG Metall: Warum keine Containerschiffe bauen?

Schad schließt nicht aus, dass in der Beschäftigungslücke bis Ende 2023, Anfang 2024 sogar wieder Containerschiffe gebaut werden könnten. Eigentlich gilt dieser Markt als längst nach Asien abgewandert. Doch angesichts stark gestiegener Frachtraten könne sich das Geschäft inzwischen auch wieder in Deutschland lohnen. Schad: „So abwegig ist das nicht“.

Rostocker Schiffbauer mit deutsch-schwedischen Wurzeln: Larry Viklund ist optimistisch, dass es auf der Werft weitergeht. Quelle: Frank Söllner

Jochen Schulte (SPD), Staatssekretär aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium, bat die Schiffbauer um Geduld. „Es wird keine Lösung in zwei, drei Wochen geben.“ Aber es gebe eine Perspektive für den Standort. Noch am Vorabend habe er mit Vertretern von mehreren Bundesministerien und Bundeskanzleramt gesprochen. Alle seien sich einig, dass die Werften unbedingt erhalten bleiben müssen.

Insolvenzverfahren beginnt am 1. März

Senator Steffen Bockhahn (Linke) trat als Vertreter der Hansestadt bei der Kundgebung auf. Bei früheren Krisen habe man den Beschäftigten gesagt: „Lauft, wenn ihr könnt, und sucht euch woanders Arbeit.“ Diesmal sei das anders. Trotz Insolvenz würden die Fachkräfte für den Neustart gebracht. Die Stadt werde „dabei nicht im Weg stehen“, versprach Bockhahn.

Senator Steffen Bockhahn (Linke) appelliert an die Beschäftigten, trotz der Insolvenz zu bleiben. Quelle: Frank Söllner

Unterdessen sind die Tage der MV Werften, deren Gesellschafter Genting aus Hongkong ebenfalls insolvent ist, gezählt. Am 1. März wird das Insolvenzverfahren für die Schiffbaubetriebe eröffnet, die Mitarbeiter wechseln dann in eine Transfergesellschaft. Insolvenzverwalter und IG Metall appellierten an die Beschäftigten, das auch zu tun. Nur wenn 90 Prozent mitmachen, sei die Finanzierung gesichert.

Beschäftigte erhalten bis zu 85 Prozent des Nettolohns

Die Transfergesellschaft läuft nur für vier Monate, was nicht ausreicht, um die Zeit bis zum möglich Baustart von Offshore-Plattformen zu überbrücken. Für Beschäftigte, die bereits beim Stellenabbau im August in die Beschäftigungsgesellschaft wechselten, droht schon im März der Gang zur Arbeitsagentur, weil die Laufzeit dann endet. In der Transfergesellschaft erhalten Beschäftigte 80 bis 85 Prozent des früheren Nettolohns in Form von Transfer-Kurzarbeitergeld.

Am Montag besucht Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Werft in Wismar. Arbeit gibt es aktuell nicht mehr, weil mit Genting auch der Auftraggeber für das bislang letzte Schiff, den Kreuzfahrtriesen „Global Dream“ nicht mehr zahlungsfähig ist. In Warnemünde sind die Hallen voll mit Segmenten für das geplante Schwesterschiff mit dem Projektnamen „Global 2“. „Das wird wohl nicht mehr fertig gebaut“, vermutet Schiffbauer Thomas Lübcke. Wahrscheinlich müssen die riesigen Komponenten zerlegt und verschrottet werden. Was auch für ein wenig Beschäftigung sorgen würde.

Von Gerald Kleine Wördemann