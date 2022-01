Wismar

Kaufinteressenten soll es einige geben für die drei Werftstandorte der insolventen MV Werften. Mit denen führt der Insolvenzverwalter Christoph Morgen seit zwei Wochen immer wieder Gespräche. Wir haben uns mit ihm über den aktuellen Stand unterhalten.

In Wismar sind von den MV Werften einige Millionen Euro in das Werftgelände investiert worden – in die Sanierung der Kaianlage mit einem Landstromanschluss und in einen 123 Meter hohen Kran. Die Ausrüstung dürfte ziemlich modern sein. Wie groß sind da die Chancen, für so etwas einen Investor zu finden?

Die Werftanlagen in Wismar sind mit die modernsten in Europa. Und es gibt hier eins der größten Trockendocks in Europa. Doch am Ende hängt alles davon ab, ob man jemanden findet, der ein Nutzungskonzept für den Standort hat. Nach den ersten Interessenbekundungen, die es gibt, glaube ich, dass Chancen da sind, hier neue Eigentümer zu finden, die die Werft auch weiterhin als Werftstandort nutzen wollen.

Sind Sie europaweit auf der Suche oder weltweit?

Weltweit.

Auf welchem Kontinent sind Sie fündig geworden?

Noch sind wir nicht fündig geworden. Noch suchen wir und haben Interessenbekundungen. Der Prozess startet gerade erst. Wir haben uns eine Frist gesetzt bis Ende Februar. Bis dahin wollen wir konkretere Interessenbekundungen einsammeln, um dann zu schauen, wer die geeignetsten Interessenten sind, mit denen es sinnvoll ist, in konkretere Verhandlungen einzusteigen. Aber der Vorgang ist sehr komplex und wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

Kann Stralsund schneller verkauft werden, weil die Halle leer ist?

Stralsund hat sehr gute Aussichten, weil dort schon im Vorfeld an neuen Konzepten intensiv gearbeitet wurde. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Stralsund ganz kurzfristig an einen Investor übergeben können und das es dann auch unmittelbar zur Ansiedlung erster Unternehmen kommen wird, die dort die Werftanlagen nutzen.

Und für Rostock-Warnemünde gibt es auch schon Interessenten. Wie viel Geld bräuchte man denn, um den Standort zu erwerben?

Das kommt darauf an, wie viel Geld geboten wird. Ich bin als Insolvenzverwalter verpflichtet, einen optimalen Kaufpreis zu erzielen und muss die Balance finden zwischen einem guten Käufer und gutem Geld für die Anlagen. Deshalb gibt es einen geordneten Investorenprozess. Der wird am Ende den Preis bestimmen. Als Untergrenze wird es der reine Grundstückspreis sein. Aber man kann im Vorfeld nicht sagen, was bei so einem Prozess am Ende herauskommt. Wir sind dabei in engem Austausch mit der Stadt, auch mit dem Oberbürgermeister und werden im Rahmen des Verfahrens sehen, wie wir die Interessen der Stadt bestmöglich berücksichtigen können.

Die Kabinenbauer haben in Wismar eine eigene Produktionsstätte. Wie sieht es dort für die 115 Beschäftigten der MV Werften Fertigmodule GmbH aus?

Der Kabinenbau ist schwierig, weil die Mitarbeiter bislang fast ausschließlich Kabinen für die „Global Dream“ gefertigt haben. Selbst wenn das Schiff fertiggestellt werden sollte, wären nur noch einige einzelne Kabinen, ungefähr 100, einzubauen. Danach gilt dann das Gleiche wie für die anderen Standorte: Es wurde nicht nach neuen Aufträgen gesucht, weil man das Konzept solvente Liquidation verfolgt hat, sodass wir ganz dringend für den Kabinenbau auch neue Eigentümer mit neuen Konzepten brauchen. Wir haben dort erste Gespräche geführt mit Interessenten, die sich vorstellen können, dass Know-how zu nutzen, um Hotelzimmer zu bauen.

Man sieht es ja in dem Hotel in Wismar, dass das funktioniert. Das ist super geworden. Da sind die Schiffskabinen als Zimmer eingebaut worden. Interessenten, die sich das als Geschäftsmodell vorstellen können, gibt es, aber auch andere, die mit Innenausbau, Fließband oder Modulbau etwas machen möchten.

Deshalb glaube ich durchaus, dass perspektivisch eine Lösung für die Fertigmodule GmbH möglich ist. Aber das wird nicht bis zum 1. März gelingen. Und am 1. März müssen wir aus der Insolvenzmasse wieder alle Löhne und Gehälter bezahlen. Da wir das nicht können angesichts der finanziellen Lage, wird auch für die Kabinenbauer an einer Transfergesellschaft gearbeitet, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für künftige Aufgaben zu halten und qualifizieren.

