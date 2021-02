Rostock/Wismar/Stralsund

MV kämpft um seine Werften – und fast 3000 Jobs in Rostock, Wismar und Stralsund. Doch auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen hoffen die Schiffbauer weiterhin vergebens: Auch ein Krisen-Gespräch am Wochenende zwischen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und MV-Wirtschaftsminister Harry Glawe (beide CDU) brachte keine konkreten Ergebnisse.

Das Schweriner Wirtschaftsministerium bestätigte lediglich, dass Glawe lange mit seinem Amtskollegen in Berlin gesprochen habe. Von einem Krisengipfel könne aber keine Rede, sagt Glawe-Sprecher Gunnar Bauer. „Es war ein Arbeitsgespräch.“

Hoffen auf Bundeshilfe

Hintergrund: Bis zu 1200 Jobs auf den Werften sollen bereits gestrichen werden. Erhalten die Betriebe nicht in Kürze bis zu 450 Millionen Euro Hilfe vom Bund, dürften die Lichter endgültig ausgehen – und die MV Werften in die Insolvenz rutschen. Doch in Berlin sind die Experten skeptisch. Sie zweifeln daran, dass die Werften dauerhaft eine Zukunft unter dem Genting Hongkong-Konzern haben. Entwürfe entsprechender Gutachten, die den Schiffbau-Betrieben ein schlechtes Zeugnis ausstellen, sollen Anfang der Woche vorliegen. So heißt es jedenfalls aus Schwerin.

Glawe habe bei Altmaier nun persönlich um Hilfe geworben: Er habe gegenüber Altmaier die Bedeutung der MV Werften für die gesamte maritime Wirtschaft in Deutschland und vor allem für MV betont, sagt Bauer. Glawe selber sagte der OZ: „Entscheidend ist eine Fortführungsperspektive, um weiter erfolgreich innovative Aufträge umzusetzen.“ Die müsse aber der Genting-Konzern liefern.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Andreas Meyer