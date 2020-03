MV Werften, Liebherr, Neptun-Weft: So geht es Rostocks Großbetrieben in der Corona-Krise

Rostock

Nur ein paar Autos mit litauischen Kennzeichen verlieren sich auf dem riesigen Parkplatz, an einem Mülleimer hängt ein einsamer blauer Helm. Nur die Wachleute mit gelben Jacken sind zu sehen. MV Werften in Warnemünde liegt seit dieser Woche im Dornröschenschlaf. Wegen der Corona-Pandemie hat das Unternehmen den Betrieb vorläufig eingestellt. Die Mitarbeiter nehmen Urlaub oder gleichen Überstunden aus. Ab 1. April gehen sie in Kurzarbeit, zunächst für knapp drei Wochen.

„Das wird die Produktion voll treffen“, sagt Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Rostock/ Schwerin. Seit vergangenem Herbst entsteht in Warnemünde eine Sektion für die „Global 2“, dem Riesen-Kreuzfahrtschiff für 9500 Passagiere für die Genting-Gruppe.

So wie MV Werften geht es vielen Firmen: Wo viele Arbeiter zusammenkommen, drohen Ansteckungsherde. Wegen der Pandemie funktionierten Lieferketten nicht mehr. Die Zulieferbeziehungen sind oft so stark vernetzt, schon der Wegfall eines unscheinbaren Vor-Vor-Produkts könne zum Stillstand führen.

Osteuropäische Arbeiter sind schon weg

Rund 1000 Schiffbauer arbeiten laut IG Metall bei MV Werften Warnemünde. Laut früheren Angaben des Wirtschaftsministeriums kommt noch einmal die gleiche Menge an Leih- und Vertragsarbeitern sowie Subunternehmen dazu.

Die meisten Arbeitern aus Polen und anderen osteuropäischen Ländern sind nach Gewerkschaftsangaben schon ein paar Tage länger weg. Einige Staaten verhängten mehrwöchige Quarantänezeiten für Heimkehrer, viele Auslandspendler bleiben deswegen zu Hause.

Andere Großbetriebe arbeiten weiter

Bei der benachbarten Neptun Werft und auch im Liebherr-Kranwerk im Seehafen wird noch nicht kurzgearbeitet. Warum betrifft es gerade MV Werften? Der Betriebsrat will sich nicht äußern und verweist an die Pressestelle. Die sagt ebenfalls nichts und verweist auf eine Pressemitteilung vom vergangenen Freitag.

In der teilte das Unternehmen mit, dass es bis zum 19. April den Betrieb einstellt. Das gilt für alle drei Standorte, Warnemünde, Wismar, Stralsund. Die Auflagen, wie Sicherheitsabstände für die Beschäftigten, hätten sich nicht erfüllen lassen. Hinzu kommen Engpässe bei Zulieferern und geschlossene Grenzen.

Urlaub und Überstundenabbau

„Alle arbeiten an einem Schiff“, sagt Gewerkschafter Schad. Dadurch lasse sich körperliche Nähe im Schiffbau nicht immer vermeiden. MV Werften hatte sich bis zum Schluss gegen die Auszeit gestemmt. Schicht- und Pausenzeiten wurden gestreckt, um die Menschenaufläufe am Eingang und in den Sozialräumen zu verkleinern. Stichprobenartig fanden sogar Fiebermessungen statt.

Laut IG Metall treffen zurzeit alle großen Industriebetriebe Vorkehrungen für Werkschließungen und Kurzarbeit. Bei tarifgebundenen Firmen, wie MV Werften und Liebherr, bekommen in dieser Zeit die Beschäftigten teils deutlich mehr als den gesetzlich vorgegebenen Maximalbetrag von 67 Prozent des Nettogehalts. „Viele Unternehmen verhandeln gerade mit den Gewerkschaften entsprechende Betriebsvereinbarungen aus“, sagt Stefan Schad.

Weniger regionale Lieferanten

Wie viele Lieferanten aus der Region vom Produktionsstopp bei MV Werften betroffen sind, ist unklar. „Nach meinem Eindruck sind es weniger geworden“, sagt Andreas Biermann, Geschäftsführer beim Rostocker Unternehmen Krebs Korrosionsschutz. Nach den vielen Aufs und Abs früherer Jahre hätten einige Zulieferer ihr Schiffbau-Engagement zurückgefahren, Krebs gehört auch dazu.

Nebenan bei der Rostocker Neptun Werft, die zur Meyer-Gruppe im niedersächsischen Papenburg gehört, läuft es „trotz allem noch unverändert gut“, sagt Meyer-Sprecher Peter Hackmann. In den Werfthallen seien Bereiche und Personen voneinander getrennt worden. Mit dem Ziel, die Zahl der Kontakte und damit mögliche Ansteckungen zu vermeiden.

Dienstreisen und Besuche abgesagt

Das Rostocker Liebherr-Werk sagte alle Dienstreisen und Besuche auf dem Firmengelände ab. Die Produktion läuft aber weiter, so Sprecher Dieter Schmidt. Mitarbeiter, bei denen es möglich ist, arbeiten im Homeoffice. Andere der insgesamt 1600 Beschäftigten, die für Heimarbeit nicht infrage kommen, nahmen kurzfristig Urlaub oder griffen auf Zeitkonten zurück, um ihre Kinder betreuen zu können.

Mit Zulieferern und Kunden gebe es regen Austausch, die Lieferkette sei bislang weitgehend intakt. Die Auswirkungen der Corona-Epidemie auf das Geschäft lasse sich noch nicht absehen.

