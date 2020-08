MV Werften: Mutterkonzern Genting kann Milliardenschulden nicht zurückzahlen

Rostock/Hongkong

Der Mutterkonzern der MV Werften, die Genting-Gruppe ( Hongkong), ist in Zahlungsschwierigkeiten: Alle Zahlungen an Gläubiger seien ausgesetzt worden, teilte das Unternehmen mit. Die Schuldenlast liegt demnach bei 3,7 Milliarden Dollar (3,1 Milliarden Euro). Zudem wurde der Handel mit den Aktien des Konzerns auf eigenen Antrag hin für zwei Tage ausgesetzt. Nach der Wiederaufnahme des Handels brach der Kurs an der Hongkonger Börse um ein Drittel ein.

Den letzten Ausschlag für die Einstellung der Zahlung hatten offenbar ausgerechnet die beiden Riesen-Kreuzfahrtschiffe der „Global Class“ gegeben, die derzeit auf den MV Werften gebaut werden: Die beiden für die Schiffe zuständigen Genting-Tochtergesellschaften hätten bis zum 17. August Bankgebühren in Höhe von 3,7 Millionen Dollar zahlen müssen, was nicht passiert ist.

Versuch der Kostenreduzierung

Genting begründet die Krise mit den Folgen der Corona-Pandemie. Der Konzern verdient sein Geld vor allem mit Tourismus – darunter Kreuzfahrten – und Glücksspiel. Die Kreuzschifffahrt sei wegen Corona weltweit komplett zum Stillstand gekommen, hieß es. Wegen der unsicheren Lage hatte Genting auch schon Gewinnwarnungen herausgegeben.

Man habe bereits zahlreiche Maßnahmen zur Kostenreduzierung eingeleitet, um die Folgen des Einbruchs abzumildern. Es werde auch versucht, frisches Kapital aufzutreiben. Der Ausgang dieser Bemühungen sei jedoch ungewiss, so Genting weiter. So bald wie möglich sollen alle Gläubiger zu einer virtuellen Beratung eingeladen werden, wobei das weitere Verfahren besprochen werden soll.

