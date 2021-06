Sollte Mutter-Konzern Genting keine Anschlussaufträge ranschaffen, wäre für die Beschäftigten in Warnemünde und Stralsund trotz Staatshilfe zum Jahresbeginn 2022 Schluss, etwas später in Wismar. Wie viele laut Planspielen an den einzelnen Standorten wann in eine Transfergesellschaft wechseln könnten.