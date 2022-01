Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) will von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte der MV Werften mit Lohnzuschüssen im Land halten. Betriebe sollen so in die Lage versetzt werden, besonders Qualifizierten Tarifgehälter zu zahlen. Insgesamt zeigte sich der Arbeitsmarkt in der Pandemie ziemlich robust.