Rostock

Die Zukunft der Beschäftigten auf den MV Werften ist weiterhin ungewiss. Ob ein weiteres Schiff der riesigen Global Class (342 Meter Länge, rund 10 000 Passagiere) gebaut wird – darüber verhandeln Konzern Genting Hongkong und die Politik seit Monaten. Klar ist jetzt: Ein Ergebnis wird vor den Bundestags- und Landtagswahlen Ende September nicht erwartet. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hofft auf November. Dann aber könnte es für viele Werftmitarbeiter zu spät sein.

Gewerkschaft fordert ein Ergebnis vor den Wahlen

„Wir brauchen eine Lösung in den kommenden vier Wochen“, erklärt Stefan Schad, Bezirksleiter Rostock/Schwerin der Industriegewerkschaft Metall. Das sagt er sinngemäß dreimal. Nur so könne es Sicherheit für die Beschäftigten geben. Denn niemand wisse, wie lange Koalitionsverhandlungen in Land und Bund nach den Wahlen dauern – noch, wer am Ende das Rennen macht und was frühere Ankündigungen dann wert sind. Aktuell sind etwa 600 der noch rund 2600 Werftler für einige Monate in einer Transfergesellschaft, weil Aufträge fehlen. Klappt es nicht mit dem zweiten Global-Schiff, „dann kommen zu Jahresbeginn weitere aus Stralsund und Rostock dazu“, so Schad. Mitte 2022 wären fast alle Beschäftigten betroffen. Rückkehr ungewiss.

Kommentar: MV Werften: Die Politik steht im Wort

Quellen: Material und Geld für Global 2 wäre da

Dabei stünden die Zeichen auf Fortsetzung; Insider berichten von guten Gesprächen zwischen Bund, Land und Genting. Vor wenigen Tagen habe es einen Termin bei den MV Werften gegeben. Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums hätten sich vor Ort überzeugt: Dort liegen bereits Materialien für eine Global 2; angeblich im Wert von rund 300 Millionen Euro. Auch habe Genting mehrere hundert Millionen frisches Geld von Investoren eingeworben. Die Zahlen variieren. Ein „Deal“ zur Finanzierung des Global-Baus sei denkbar, so eine hochrangige Quelle.

Glawe: Ich will die Werften über die Zeit bringen

Minister Glawe hält sich bedeckt. „Wir rechnen mit einem Ergebnis im November. Ich habe den festen Willen, die Werften über die Zeit zu bringen“, sagt er. „Wir haben einen Fahrplan abgestimmt.“ Dann aber müsse ein neuer Auftrag zwingend bis Jahresende her, erklärt Gewerkschaftler Schad. Eine Global 2 würde Sicherheit für viele Jobs bis 2024 bedeuten.

Auch andere Ideen sollen in den Verhandlungen konkreter werden, ist zu hören. Der Plan für eine zweite Luxusyacht „Endeavor“ nehme Gestalt an. Der Stahlbau könnte in Stralsund, die Endfertigung in Bremerhaven vonstatten gehen. Das berichten mehrere Quellen. Die erste Yacht war im Juli ausgeliefert worden.

Offenbar sechs Konverter-Plattformen im Gespräch

Genting sei mittlerweile offen auch für neue Felder. Von sechs geplanten Konverter-Plattformen ist zu hören. Vier große, zwei kleine, denkbar ab 2024. Rostock könnte Baustandort sein. Unbestätigt.

Offiziell heißt es dazu in einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken im Landtag: Genting stehe der Idee „nicht grundlegend ablehnend gegenüber“. Bisher verliefen die Gespräche aber „ohne greifbares Ergebnis“. Auch Schiffe der Universal Class – für maximal 2000 Passagiere – seien „nach wie vor eine Option“. Allerdings kein Mittel, um die Jobs auf den Werften, ab 2022, wenn dringend erforderlich, zu sichern. Frühestens ab 2023.

Kredit über 193 Millionen wieder zurückgezahlt

Zu den guten Nachrichten gehört: Mit Ablieferung der Luxusyacht „Endeavor“ habe Genting 193 Millionen Euro, die Bund und Land im Herbst aus dem Wirtschaftsstabilierungsfonds als Kredit gewährten, wieder zurückgezahlt, erklärt Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Auch die „Locked Box“, eine Rücklage, die Genting als Bedingung für Bürgschaften zum Kreuzfahrtschiffbau anlegen musste, sei wieder aufgefüllt worden: Darin befänden sich derzeit rund 81 Millionen US-Dollar, knapp 69 Millionen Euro.

„Hinhaltetaktik“: Scharfe Kritik aus der Opposition

„Ernüchternd“ findet Henning Foerster, Wirtschaftsexperte der Linken im Landtag, den aktuellen Verhandlungsstand zwischen Bund, Land und Genting. „Zu Recht stellen sich die Beschäftigten die Frage, ob die Rettung der Werften allein dem Zweck diente, keine schlechten Nachrichten vor den Bundes- und Landtagswahlen verkünden zu müssen.“ Genting hatte insgesamt rund 500 Millionen Euro Kredite aus dem Wirtschaftsstabilisierungfonds des Bundes erhalten. Doch bisher liege nur eine Absichtserklärung für eine Global 2 vor. Genting müsse jetzt „endlich die Karten auf den Tisch legen und klipp und klar erklären, ob die Global 2 gebaut werden soll oder nicht“, so Foerster. Für die Beschäftigten von Werften und auch Zulieferern zähle „jeder Tag“.

AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer, der wiederholt ein Ende der Unterstützung für Genting forderte, spricht von einer „Hinhaltetaktik“ der Regierung. Ankündigungen höre man „seit eineinhalb Jahren“.

Von Frank Pubantz