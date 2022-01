Wismar

Nächstes Beben rund um die MV Werften: Die beiden Bosse des malaysischen Konzerns Genting Hongkong sind zurückgetreten. In MV wird als schlechte Nachricht für die Zukunft der Werftstandorte Wismar, Stralsund und Warnemünde gesehen. Denn Genting gilt als Wunschkandidat, das aktuell zu gut 70 Prozent fertiggestellte Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ der MV Werften zu übernehmen.

„Ohne tiefergehende Informationen kann ich das nicht beurteilen. Es ist aber kein gutes Zeichen“, reagiert Christoph Morgen, vorläufiger Insolvenzverwalter der MV Werften, die Rücktritte in Asien. „Wir sind dabei, mit den Vertretern von Genting in Kontakt zu treten, um zu verstehen, wie das Verfahren von Genting insbesondere in Bezug auf die Zukunft von Dream Cruises aussehen soll.“ Dream Cruises ist die Reederei, für die die „Global Dream“ ursprünglich gebaut wurde.

Nach der Insolvenz der MV Werften und der von Genting zog sich nun Genting-Gründer Lim Kok Thay von der Konzernspitze zurück, teilte der Konzern am Montag mit. Der Schritt erfolgte parallel zur Einsetzung von Insolvenzverwaltern, die eine Restrukturierung des angeschlagenen Unternehmens ausarbeiten sollen. Außerdem sei Colin Au, Vizegeschäftsführer und Präsident der Gruppe, zurückgetreten. Au wurde bei den MV Werften noch vor wenigen Monaten als „Hoffnungsträger“ präsentiert. Er hatte in der Vergangenheit maßgeblich die Verhandlungen mit Bundes- und Landesregierungen geführt.

Insolvenzverwalter Christoph Morgen berichtet allerdings von weiteren „ernsthaften Interessenten“ für die „Global Dream“. Mit „mehreren“ stehe man in Kontakt und habe „Vertraulichkeitsvereinbarungen geschlossen“. Morgen: „Die Interessenten werden sich jetzt ein detailliertes Bild vom Schiffsbauwerk machen.“

Von Frank Pubantz