Schwerin

Bis Ende März entscheidet sich, ob es überhaupt weitergeht auf den MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund. Die SPD im Landtag blickt schon über die Entscheidung des Bundes zu rund 400 Millionen Euro weiteren Krediten hinaus: Um möglichst viele Arbeitsplätze zu retten, sollten die Werften ein zweites riesiges Kreuzfahrtschiff der Global Class bauen.

SPD: Mitarbeiter in Transfergesellschaft halten, bis Arbeit da ist

Die kühnsten Ideen kommen in der Krise: Auch wenn die Kreuzschifffahrt derzeit weltweit am Boden liegt, sollten die MV Werften auch die Global 2 bauen, erklärt Jochen Schulte (SPD) nach einer Krisensitzung des Wirtschaftsausschusses im Landtag. Dort hatte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) über den aktuellen Stand informiert. Anlass: die Ankündigung der MV Werften zum Abbau von bis zu 1200 der 3000 Jobs. Der Standort Stralsund sei komplett in Gefahr, ist zu hören.

Diese Jobs müssten nicht verloren sein, erklärt dagegen SPD-Mann Schulte. Er fordert: Genting Hongkong, Mutterkonzern der MV Werften, sollte die Beschäftigten in einer Transfergesellschaft halten – um sie später für weitere Schiffe wieder einsetzen zu können. Geld für Qualifizierung der Mitarbeiter müsse auch vom Bund kommen.

Schulte spricht sich klar für eine Fertigstellung der Global 2 (342 Meter Länge) aus – und schließt sich damit einer Forderung der IG Metall an. Rund 300 bis 400 Millionen Euro habe Genting sowieso schon in dieses Schiff gesteckt. Schulte: „So könnten Arbeitsplätze an allen drei Standorten gesichert werden.“ Und zwar auch 2022. Dazu müsste der Bund aber ins Risiko gehen.

Auch das Land könnte sich später mit neuen Bürgschaften für Schiffe der MV Werften beteiligen. Ansonsten sähe es nach Fertigstellung der Schiffe „Global 1“ in Wismar und „Crystal Endeavor“ in Stralsund bald schlecht aus. Offshore-Plattformen als neues Betätigungsfeld seien zwar eine gute Idee, so Schulte, aber nicht geeignet, um zeitnah Arbeitsplätze zu sichern.

Linke fordern Analyse, ob überhaupt Bedarf besteht

Wirtschaftsminister Glawe hält an den Plänen fest, alle Standorte zu retten. Bis Ende März falle eine Entscheidung.

Die Linken fordern zunächst eine Analyse zum Marktpotenzial, erstellt von der Landesregierung. Daraus sollte „eine Strategie für das Land“ abgeleitet werden, so Henning Foerster. Der Bund müsse die Werften unbedingt unter den Rettungsschirm nehmen. Auch CDU-Fraktionschef Wolfgang Waldmüller fordert eine Rettung der Werften. Denn diese seien durch Corona unverschuldet in die Krise geraten.

Die AfD drängt auf ein Ergebnis bei den Verhandlungen. Vorwurf von Dirk Lerche: Offenbar versuchten Bundes- und Landesregierung die Entscheidung über den Wahltermin im September hinauszuschieben. Konkretes zur Lösung liefert die AfD allerdings nicht.

Von Frank Pubantz