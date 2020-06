Wismar/Stralsund

Vor den Werfttoren in Wismar und Stralsund haben Hunderte Schiffbauer am Dienstag für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Nachdem der Landtag von Mecklenburg Vorpommern in der vergangenen Woche Millionen-Hilfe für die in der Corona-Krise in Not geratenen MV-Werften beschlossen hatte, bekräftigen jetzt die Arbeiter selbst noch einmal die Forderung, Sicherheitsreserven der Werften bei Banken kurzfristig freizugeben, um eine Insolvenz zum Monatsende abzuwenden. „Wenn die Banken und der Bund die Sicherung der Werft nicht mittragen, laufen wir auf eine beschäftigungspolitische Katastrophe im Herbst zu“, warnte Guido Fröschke, Geschäftsführer der IG Metall Stralsund-Neubrandenburg. Die Industriegewerkschaft hatte zu den Kundgebungen aufgerufen.

In Stralsund unterschrieben zahlreiche Werftmitarbeiter auf einer Plakatwand die Forderungen IG Metall: „ Werften in den Wirtschaftssicherungsfonds und Konjukturprogramm für den Schiffbau. Verlängerung der Kurzarbeitergeldregelung. Sicherung der Ausbildung an allen drei Standorten der MV Werften.“

Anzeige

Hier geht es zum Bericht aus Stralsund: Schon wieder Angst vor Arbeitslosigkeit: So fühlen sich Stralsunder Werftarbeiter

Weitere OZ+ Artikel

In Wismar erklärte Henning Groskreutz, Chef der IG Metall Lübeck-Wismar, unter dem Applaus der Werftarbeiter: „Im Jahr 2008 haben wir in der Finanzkrise alle gemeinsam als Steuerzahler die Banken gerettet. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Banken die Arbeitsplätze im Schiffbau und damit die Menschen retten. “

Hier geht es zum Bericht aus Wismar: „Es ist alles so unsicher“: Wismarer Werftarbeiter fordern Verlängerung der Kurzarbeit

Grünes Licht vom Land

Mit den Entscheidungen des Kabinetts und des Finanzausschusses des Landtags vom Dienstag sowie des Parlaments vom Donnerstag hatte das Land Mecklenburg-Vorpommern bereits Grünes Licht für die Auflösung von bei Banken liegenden Sicherheitsreserven des asiatischen Genting-Konzerns in Höhe von 175 Millionen Euro gegeben. Damit soll Zeit bis September gewonnen werden. Dann wollen die MV-Werften unter den Corona-Schutzschirm des Bundes schlüpfen. Dort hoffen sie auf 570 Millionen Euro.

Ob die MV-Werften dort aufgenommen werden, ist noch offen, wie in der eineinhalbstündigen Sondersitzung des Landtags deutlich wurde. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Schulte, appellierte an die Bundesregierung, nicht nur Unternehmen wie die Lufthansa und Automobilhersteller zu unterstützen, sondern auch den im Norden prägenden Schiffbau. Voraussetzung für die Aufnahme in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds sei, dass ein Unternehmen nach der Corona-Krise betriebswirtschaftlich sinnvoll fortzuführen sei.

Schwesig : Genting hat Versprechen erfüllt

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) und Redner verschiedener Fraktionen hatten im Landtag betont, dass die MV-Werften bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie gesunde Unternehmen gewesen seien. Der asiatische Genting-Konzern als Eigentümer habe seit der Übernahme der Schiffbaubetriebe in Wismar, Warnemünde und Stralsund vor drei Jahren 1,6 Milliarden Euro investiert, erklärte Glawe. Das habe noch kein Eigner davor getan. Genting habe seine Versprechen erfüllt.

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer und Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow begrüßen die Entscheidung der Landesregierung, die MV Werften zu unterstützen: „Wir freuen uns sehr über das deutliche Signal der Landesregierung. Es ist ein klares Bekenntnis zum Schiffbau, der tief in unserer Historie verwurzelt und aus unserem Bundesland nicht wegzudenken ist. Die Werften haben, wie viele Unternehmen, seit Corona schmerzhafte Einschnitte verzeichnen müssen. Damit die Wirtschaft in Zukunft wieder funktionieren kann, ist es wichtig, auch hier zu helfen. Von der maritimen Industrie in Mecklenburg-Vorpommern hängen viele Arbeitsplätze ab – direkt und indirekt. Mit seiner langen Tradition ist der Schiffbau nicht nur ein Herzstück dieser Industrie, sondern auch Teil unseres Selbstverständnisses als Hansestädte.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema Werften :

Von OZ